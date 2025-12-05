Kartik Aaryan ने 'लॉलीपॉप लागेलू' गाने पर किया जबरदस्त डांस, बहन की शादी में निभाई भाई वाली ड्यूटी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कार्तिक आर्यन इन दिनों फिल्मों की शूटिंग और प्रमोशन से फुरसत पाकर अपनी बहन कृतिका तिवारी (Kartik Aaryan Sister Kritika Tiwari) की शादी के फंक्शन में व्यस्त हैं। मुंबई में कृतिका की शादी के फंक्शन चल रहे हैं, जहां अभिनेता फुल ऑन मस्ती करते हुए देखे गए।

हाल ही में कृतिका तिवारी की हल्दी सेरेमनी होस्ट की गई थी, जिसकी झलक कार्तिक आर्यन ने शेयर की थी। वह अपनी बहन के साथ इस खूबसूरत पल को एन्जॉय करते हुए देखे गए थे। अब कृतिका की प्री-वेडिंग सेरेमनी से कार्तिक का एक वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।

बहन की संगीत में कार्तिक का धमाल दरअसल, कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन की संगीत पार्टी में धमाल मचा दिया। उन्होंने भोजपुरी गाने पर भी अपने पैर थिरकाए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता पवन सिंह के आइकॉनिक भोजपुरी सॉन्ग 'तू लागेवेलू जब लिपिस्टिक लॉलीपॉप लागेलू' पर धमाकेदार डांस किया।