Video: बहन की हल्दी में Kartik Aaryan हुए इमोशनल, 'कजरा रे' गाने पर किया जमकर डांस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (kartik Aaryan) इन दिनों अपनी फिल्मों के चलते काफी व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच अब कार्तिक के घर में शादी आ गई है और कार्तिक इस वक्त शादी जुड़े सभी फंक्शन्स में बिजी चल रहे हैं। दरअसल कार्तिक की बहन कृतिका तिवारी (Kritika Tiwari) शादी के बंधन में बंध रही हैं। ऐसे में कार्तिक बड़े भाई की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हैं।

बहन की हल्दी में कजरा रे पर थिरके कार्तिक घर में शादी का माहौल है और ऐसे में कार्तिक अपनी बहन कृतिका तिवारी (Kartik Aryan Sister Wedding) की शादी में जमकर थिरक भी रहे हैं और इसका सबूत मिला है एक वीडियो से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है।

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (FAN BOY) (@kartikaaryan.addiction) इस वीडियो में कार्तिक ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के हिट सॉन्ग कजरा रे पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक की बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कार्तिक ने खूब डांस किया है।