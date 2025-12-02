Video: बहन की हल्दी में Kartik Aaryan हुए इमोशनल, 'कजरा रे' गाने पर किया जमकर डांस
Kartik Aaryan Sister Wedding: कार्तिक आर्यन की बहन कृतिका तिवारी (Kritika Tiwari) शादी के बंधन में बंध रही हैं। ऐसे में कार्तिक बड़े भाई की तरह सारी ज ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन (kartik Aaryan) इन दिनों अपनी फिल्मों के चलते काफी व्यस्त चल रहे हैं। इसी बीच अब कार्तिक के घर में शादी आ गई है और कार्तिक इस वक्त शादी जुड़े सभी फंक्शन्स में बिजी चल रहे हैं। दरअसल कार्तिक की बहन कृतिका तिवारी (Kritika Tiwari) शादी के बंधन में बंध रही हैं। ऐसे में कार्तिक बड़े भाई की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाने में लगे हुए हैं।
बहन की हल्दी में कजरा रे पर थिरके कार्तिक
घर में शादी का माहौल है और ऐसे में कार्तिक अपनी बहन कृतिका तिवारी (Kartik Aryan Sister Wedding) की शादी में जमकर थिरक भी रहे हैं और इसका सबूत मिला है एक वीडियो से, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। दरअसल एक वीडियो सामने आया है।
इस वीडियो में कार्तिक ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन के हिट सॉन्ग कजरा रे पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक की बहन कृतिका की हल्दी सेरेमनी का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें कार्तिक ने खूब डांस किया है।
कार्तिक ने बहन को लगाई हल्दी
एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार्तिक आर्यन बहन कृतिका (किट्टू) को हल्दी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में कार्तिक बहन अपने भाई को देखते हुए मुस्कुराती नजर आ रही हैं। हालांकि कार्तिक भी अपने इमोशन्स को छिपाते हुए बहन को हल्दी लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तो वहीं एक वीडियो में कार्तिक की मम्मी और उनकी बहन भी नजर आ रही हैं।
कार्तिक ने अपने बिजी शेड्यूल से ब्रेक लिया है, क्योंकि भाई होने के सारे फर्ज अपनी बहन की शादी में निभा रहे हैं। बताया गया है कि कृतिका के वेडिंग फंक्शन्स इन दिनों ग्वालियर में चल रहे हैं और कार्तिक अपने पूरे परिवार के साथ वक्त बिताते नजर आ रहे हैं। वहीं करियर की बात करें तो कार्तिक जल्द ही 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' में दिखने वाले हैं। फिल्म में कार्तिक के साथ अनन्या पांडे भी नजर आएंगीं। फिल्म का प्रमोशन अब शुरू हो चुका है। बहन की शादी के बाद कार्तिक तुरंत प्रमोशन्स में जुट जाएंगे।
