मिलिए Amitabh Bachchan के छोटे भाई अजिताभ बच्चन से, लाइमलाइट से दूर जी रहे ऐसी जिंदगी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में जहां कई एक्टर आते हैं और चले जाते हैं या समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, वहीं एक ऐसा स्टार है जिसकी स्टारडम और चमक कभी कम नहीं हुई। वह 82 साल के हो गए हैं और इसके बावजूद, जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, फैंस दीवाने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की।

करोड़पति हैं अजिताभ बच्चन जहां बिग बी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर सितारों में से एक हैं, वहीं उनके परिवार के सदस्य भी कम नहीं हैं। उनकी पत्नी और जानी-मानी एक्ट्रेस जया बच्चन अपने समय की स्टार थीं, जबकि उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय भी बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के छोटे भाई लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहते हैं? वह एक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी करोड़पति हैं।

हालांकि अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु के बाद अमिताभ और अजीताभ के रिश्ते में तनाव आ गया और दोनों ने दूरी बना ली। इसलिए, दोनों को बहुत कम ही साथ देखा जाता है। अमिताभ बच्चन के भाई क्या करते हैं? अजिताभ अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में से एक थे। शुरू से ही उन्हें बिज़नेस का शौक था और इसलिए उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की और एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजिताभ बच्चन तीन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनमें Qa हाइड्रोकार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड, Asn हाइड्रोकार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड और Asn इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।