मिलिए Amitabh Bachchan के छोटे भाई अजिताभ बच्चन से, लाइमलाइट से दूर जी रहे ऐसी जिंदगी
Meet Ajitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन जितना फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं उनके छोटे भाई उतने ही लाइमलाइट से दूर रहते हैं। आइए जानते हैं क ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में जहां कई एक्टर आते हैं और चले जाते हैं या समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, वहीं एक ऐसा स्टार है जिसकी स्टारडम और चमक कभी कम नहीं हुई। वह 82 साल के हो गए हैं और इसके बावजूद, जब भी वह स्क्रीन पर आते हैं, फैंस दीवाने हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की।
करोड़पति हैं अजिताभ बच्चन
जहां बिग बी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर सितारों में से एक हैं, वहीं उनके परिवार के सदस्य भी कम नहीं हैं। उनकी पत्नी और जानी-मानी एक्ट्रेस जया बच्चन अपने समय की स्टार थीं, जबकि उनके बेटे अभिषेक बच्चन और बहू ऐश्वर्या राय भी बॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियां हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन के छोटे भाई लाइमलाइट से पूरी तरह दूर रहते हैं? वह एक्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी करोड़पति हैं।
यह भी पढ़ें- 25 रुपए की पहली सैलरी...विधवा की बेटी से शादी...अमिताभ संग जमी जोड़ी, सिनेमा के 'दद्दू' ओमप्रकाश की अनकही कहानी
लाइमलाइट दूर क्यों रहते हैं अजिताभ बच्चन?
अमिताभ बच्चन के भाई अजीताभ बच्चन हैं। उनके बड़े भाई भारत के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी में से एक होने के बावजूद, अजीताभ लो-प्रोफाइल रहना पसंद करते हैं और ग्लैमर की दुनिया से दूर रहते हैं। अमिताभ अपने भाई अजीताभ से पांच साल बड़े हैं। 18 मई, 1947 को जन्मे अजीताभ ने भी नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की। अमिताभ के विपरीत, उनकी रुचियां बचपन से ही अलग थीं।
हालांकि अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की मृत्यु के बाद अमिताभ और अजीताभ के रिश्ते में तनाव आ गया और दोनों ने दूरी बना ली। इसलिए, दोनों को बहुत कम ही साथ देखा जाता है।
अमिताभ बच्चन के भाई क्या करते हैं?
अजिताभ अपने स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में से एक थे। शुरू से ही उन्हें बिज़नेस का शौक था और इसलिए उन्होंने बिजनेस की पढ़ाई की और एक सफल एंटरप्रेन्योर बने। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजिताभ बच्चन तीन कंपनियों के डायरेक्टर हैं, जिनमें Qa हाइड्रोकार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड, Asn हाइड्रोकार्बन्स प्राइवेट लिमिटेड और Asn इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
अजिताभ की लव स्टोरी में अमिताभ बच्चन का बड़ा रोल
उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो अमिताभ ने अजिताभ की जिंदगी में Cupid का रोल निभाया, क्योंकि अजिताभ की पत्नी रमोला बिग बी की करीबी दोस्त थीं। रमोला अक्सर उनके घर आती थीं और तभी बिग बी ने उन्हें अजिताभ से मिलवाया। धीरे-धीरे दोनों को प्यार हो गया और बाद में उन्होंने शादी कर ली। अजिताभ और रमोला के चार बच्चे हैं - एक बेटा जिसका नाम भीम है और तीन बेटियां - नीलिमा, नम्रता और नैना। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अजिताभ की नेट वर्थ 166 करोड़ रुपये है।
अमिताभ बच्चन और अजिताभ बच्चन दोनों ही अपनी अलग-अलग जिंदगी जी रहे हैं जिनमें एक को लाइमलाइट में रहना पसंद है वहीं दूसरे को शांत जीवन।
यह भी पढ़ें- आधी रात को हुई ये गलती... फिर मांगी माफी...Amitabh Bachchan को क्यों सताई मां की याद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।