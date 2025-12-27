Pushpa 2 भगदड़ मामले में Allu Arjun के खिलाफ चार्जशीट दायर, एक साल बाद पुलिस ने लिया एक्शन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन को 13 दिसंबर, 2024 को हैदराबाद स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर 4 दिसंबर, 2024 को चिक्कड़पल्ली स्थित आरटीसी एक्स रोड्स के संध्या थिएटर में उनकी हिट फिल्म पुष्पा 2: द रूल के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई। इस दुखद घटना में रेवती नामक महिला की मृत्यु हो गई और उनका नौ वर्षीय बेटा श्रीतेज गंभीर रूप से घायल हो गया था। हालांकि एक्टर को कुछ ही समय में रिहा कर दिया गया था।

अल्लू अर्जुन समेत 23 पर आरोप हैदराबाद पुलिस ने अब इस मामले में दायर चार्जशीट में 23 आरोपियों में अल्लू अर्जुन का नाम भी शामिल किया है। चिकडपल्ली पुलिस द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में प्रस्तुत आरोपपत्र में अभिनेता के निजी सुरक्षा कर्मचारियों और थिएटर प्रबंधन को भी शामिल किया गया है। अल्लू अर्जुन को आरोपी संख्या 11 (ए-11) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जबकि संध्या थिएटर प्रबंधन को मुख्य आरोपी बताया गया है।