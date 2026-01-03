टूटा जवान का रिकॉर्ड तो Dhurandhar की राह पर चले SRK, किंग को हिट कराने के लिए अपनाएंगे आदित्य धर का फॉर्मूला?

Language
    Sat, 03 Jan 2026 09:15 AM (IST)

    धुरंधर की राह पर चलीं किंग और लव एंड वॉर मूवीज। फोटो क्रेडिट- एक्स

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर (Dhurandhar) ने बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा तक की नींव हिला दी है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की सक्सेस का बोलबाला है। आलम यह है कि अब कुछ फिल्ममेकर्स और स्टार्स धुरंधर की राह पर चलने की तैयारी में हैं।

    स्पाई थ्रिलर धुरंधर आदित्य धर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म है। रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन से सजी फिल्म ने रिलीज के साथ ही दर्शकों और क्रिटिक्स की तारीफें बटोरीं और अब बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है।

    आदित्य धर ने धुरंधर को दो पार्ट में बनाया है और दिलचस्प बात यह है कि इसे बिना ज्यादा गैप के ही रिलीज किया जा रहा है। पहला पार्ट 5 दिसंबर 2025 को आया और अब धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2 Release Date) 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है। 

    धुरंधर की राह पर शाह रुख और भंसाली

    अब ऐसा कहा जा रहा है कि आदित्य धर ने धुरंधर के साथ जो ट्रेंड शुरू किया है, उस पर अब किंग (King) और लव एंड वॉर (Love and War) के मेकर्स भी चलने की तैयारी में हैं। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, शाह रुख खान और संजय लीला भंसाली की फिल्में बॉलीवुड की मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्में हैं जिन पर मेकर्स बेतहाशा पैसा लगा रहे हैं। यहां तक कि जितना तय हुआ था, उससे ज्यादा पैसा लग गया है।

    King

    दो पार्ट में रिलीज होंगी किंग और लव एंड वॉर?

    ऐसे में शाह रुख खान और संजय लीला भंसाली ने धुरंधर की तरह किंग और लव एंड वॉर को दो पार्ट में रिलीज करने की सोच रहे हैं, वो भी 6 महीने के अंदर। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट स्टारर लव एंड वॉर अगस्त 2026 में रिलीज हो रही है। इसका दूसरा पार्ट जनवरी 2027 में आ सकता है। वहीं, किंग सितंबर 2026 में आएगी जिसका दूसरा पार्ट मार्च 2027 में आ सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सिर्फ शुरुआती बातचीत है, और अभी कोई आखिरी फैसला नहीं लिया गया है।

    Love and War

    इस वजह से लिया गया फैसला

    किंग और लव एंड वॉर को दो पार्ट में तभी डिवाइड किया जाएगा, जब उतनी फुटेज हो। अभी फिल्मों की शूटिंग हो रही है और एडिटिंग टेबल पर ही तय होगा कि इन फिल्मों को दो पार्ट में डिवाइड किया जाना चाहिए या नहीं। दो हिस्सों का मतलब सिर्फ सैटेलाइट और डिजिटल से ज्यादा पैसा ही नहीं मिलेगा, बल्कि सब-ट्रैक को एक्सप्लोर करने की ज्यादा क्रिएटिव आजादी भी है। धुरंधर ने सभी क्रिएटर्स के साथ-साथ बिजनेस दिग्गजों में भी एक नया नजरिया डाला है। 

