New Year 2026: एक्शन, वॉर और रोमांस से भरपूर होगा ये साल, थिएटर्स में ए-लिस्टर स्टार्स की फिल्मों का राज!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 का आखिरी महीना धुरंधर के साथ ब्लॉकबस्टर रहा और अब नया साल कई बड़ी फिल्मों के साथ धमाल मचाने की तैयारी में है। नया साल शुरू हो गया और इस बार नए-नए धमाके भी देखने को मिलेंगे। इस साल बड़े पर्दे पर कई मोस्ट एंटीसिपेटेड फिल्में रिलीज होने वाली हैं जिनमें कुछ सीक्वल्स भी हैं।

यहां देखिए उन फिल्मों की लिस्ट जो साल 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं... बॉर्डर 2 (Border 2) नए साल की शुरुआत सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ जैसे सितारों से सजी फिल्म बॉर्डर 2 के साथ होने वाली है। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। यह जेपी दत्ता की बॉर्डर का सीक्वल है जिसका निर्देशन अनुराग सिंह कर रहे हैं।

धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar Part 2) 5 दिसंबर 2025 को आई आदित्य धर की धुरंधर ने 2025 का आखिरी महीना धमाकेदार बना दिया। फिल्म 31 दिसंबर तक सिर्फ 25 दिन में 1100 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। अब 19 मार्च 2026 को फिल्म का दूसरा पार्ट आ रहा है जिसको लेकर पहले से ही दर्शकों के बीच काफी उत्साह और इंतजार है।

किंग (King) पठान और जवान के धमाके के तीन साल बाद शाह रुख खान भी किंग बनकर वापसी करने वाले हैं। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फिल्म किंग इसी साल रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है।

भूत बंगला (Bhoot Bangla) एक्शन के साथ इस साल हॉरर कॉमेडी का भी तगड़ा लगने वाला है। प्रियदर्शन अक्षय कुमार के साथ 14 साल बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी आगामी फिल्म भूत बंगला है जो 2 अप्रैल 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में हॉरर और कॉमेडी का तड़का लगेगा।

बैटल ऑफ गलवान (Battle of Galwan) सलमान खान की वॉर ड्रामा बैटल ऑफ गलवान भी नए साल में नया एक्शन लेकर आने वाली है। कर्नल संतोष बाबू पर आधारित फिल्म की कहानी 2020 के गलवान युद्ध के इर्द-गिर्द है। फिल्म 17 अप्रैल 2026 को रिलीज होगी।