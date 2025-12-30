सलमान खान की Battle Of Galwan के टीजर को देख बौखलाया चीन, 'धुरंधर' के बाद अब नए पड़ोसी को लगी मिर्ची
सलमान खान (Salman Khan) जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) में दिखने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर (Battle Of Galwan Teaser) सलमान ने ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में इस वक्त 'धुरंधर' (Dhurandhar) बॉक्स ऑफिस पर आग लगा ही रही है, तो वहीं इस आग की चपेट में पड़ोसी पाकिस्तान भी आया है। वहां के कुछ लोगों को फिल्म पसंद आ रही है तो वहीं कुछ के कलेजे पर सांप लोट रहे हैं कि आखिर धुरंधर ने उनकी पोलखोल कैसे कर दी। अब लीजिए एक और पड़ोसी देश को मिर्ची लगी है, लेकिन ये मिर्ची 'धुरंधर' ने नहीं लगाई है बल्कि सलमान खान ने लगाई है। अब क्या है ये पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं।
बैटल ऑफ गलवान का टीजर देख चीन को लगी मिर्ची
दरअसल सलमान खान (Salman Khan) जल्द ही फिल्म बैटल ऑफ गलवान (Battle Of Galwan) में दिखने वाले हैं। हाल ही में फिल्म का टीजर (Battle Of Galwan Teaser) सलमान ने अपने जन्मदिन के मौके पर रिलीज किया। अब जब टीजर आया तो इसकी झलक पड़ोसी देश चीन ने भी देखी है। अब चीन की नजर जैसे ही सलमान खान की फिल्म पर पड़ी, उन्हें लग गई मिर्ची।
चीन का कहना है कि फिल्म के जरिए एकतरफा कहानी दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब वो किस कहानी का जिक्र कर रहे हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे पर पहले आपको बताते हैं कि आखिर बैटल ऑफ गलवान के टीजर को देख चीन इतना तिलमिला क्यों रहा है।
चीन को सलमान की फिल्म की कहानी से परेशानी
चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में बहुत कुछ कहा गया है, जिससे साफ पता चल रहा है कि फिल्म की कहानी चीन के गले से नीचे नहीं उतर रही है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, चीनी विशेषज्ञों ने कहा है कि, ''कोई भी फिल्म या बढ़ा चढ़ाकर दिखाने वाली ऐसी चीजें इतिहास को नहीं बदल सकती और न ही अपनी जमीन की रक्षा करने का चीनी सेना (PLA) का इरादा डगमगा सकता है।'' ये देखकर आप साफतौर पर समझ सकते हैं कि चीन की बौखलाहट कितनी ज्यादा है।
क्या है बैटल ऑफ गलवान की कहानी?
फिल्म बैटल ऑफ गलवान में 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच झड़प हुई थी। साल 2020 में ही 15 जून को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर दोनों देशों के सैनिक आमने-सामने आए और फिर तवान बढ़ता चला गया। बड़ी बात ये थी कि दोनों देशों के बीच हथियार इस्तेमाल ना करने का पहले समझौता हुआ था।
इसके बाद ये लड़ाई पत्थरों और लाठियों से लड़ी गई। इस लड़ाई में भारतीय सेना के जवानों को चीनी सैनिकों को खूब खदेड़ा था और डटकर सामना किया था। उस वक्त युद्ध के बिना भी यहां युद्ध जैसे हालात थे और ये इतिहास की बड़ी लड़ाइयों में शामिल हुई।
फिल्म बैटल ऑफ गलवान की बात करें तो फिल्म में सलमान खान कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। फिल्म के टीजर को पहले ही दर्शकों को खूब प्यार मिल रहा है। वहीं फिल्म को अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 2026 में 17 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है।
