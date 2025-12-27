Salman Khan Birthday: 60 के हुए भाईजान! Katrina से लेकर चिरंजीवी तक, एक्टर्स ने खास अंदाज में सल्लू को किया विश
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान शनिवार को 60 साल के हो गए। इस खास मौके पर कैटरीना कैफ, करीना कपूर खान, संजय दत्त और अन्य कई बॉलीवुड हस्तियों ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया।
कैटरीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "टाइगर टाइगर टाइगर.... आपको 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं... आपका हर दिन प्यार और रोशनी से भरा रहे।"
करीना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जन्मदिन की शुभकामना देते हुए लिखा, "एकमात्र टाइगर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 60 साल पूरे... हमेशा ढेर सारा प्यार।"
संजय दत्त ने ट्वीट किया, "भाईजान, जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। भगवान आपको आशीर्वाद दें, आपको स्वास्थ्य और सफलता प्रदान करें। @BeingSalmanKhan"
अनिल कपूर ने सलमान के साथ कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, "हमारी दोस्ती हमेशा से ही सरल रही है... कभी-कभी हम किसी फिल्म में साथ काम करते हुए ज्यादा मिलते हैं, और कभी-कभी तब भी जब हम साथ काम नहीं कर रहे होते। लेकिन प्यार और बंधन हमेशा एक जैसा ही रहा है। मैं दिल से चाहता हूं कि यह दोस्ती, यह आत्मीयता जो हम साझा करते हैं, हमेशा बनी रहे। 60 के दशक में आपका स्वागत है, मेरे दोस्त।"
सलमान की 'प्यार किया तो डरना क्या' की को-एक्ट्रेस काजोल ने ट्वीट किया, "एकमात्र @BeingSalmanKhan को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं! अजय देवगन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "सबका भाई, सबकी जान... पेश है एक और दमदार साल! जन्मदिन मुबारक हो"
तेलुगु स्टार चिरंजीवी ने ट्वीट किया, "मेरे प्यारे भाई @BeingSalmanKhan को 60वें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सल्लू भाई, इस खास मौके पर मैं आपको दिल से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह साल आपके लिए अनंत खुशियां, अच्छा स्वास्थ्य और वह सारा प्यार लेकर आए जिसके आप हकदार हैं। आप हमेशा से प्रेरणा रहे हैं, न सिर्फ पर्दे पर लाखों लोगों के लिए, बल्कि हम जैसे उन लोगों के लिए भी जो आपको अपना दोस्त कहने का सौभाग्य रखते हैं। आने वाले कई सालों तक खुशियों और सफलता की कामना करते हैं। अपने खास दिन का आनंद लें।"
