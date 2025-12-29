'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले Varun Dhawan पर टूटा दुखों का पहाड़, जिगरी के निधन से टूट गए एक्टर
वरुण धवन (Varun Dhawan) के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण के चहीते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है। जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन जल्द ही फिल्म बॉर्डर 2 में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर के बाद इन दिनों फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। इसी बीच अब वरुण धवन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण के चहीते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है। जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास हैं और उसके लिए वरुण ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है।
पेट डॉग के निधन से दुखी हुए वरुण धवन
दरअसल वरुण धवन (Varun Dhawan Pet Dog) के पेट डॉग का हाल ही में निधन हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वरुण ने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है।
इस वीडियो में उनके पेट डॉग के साथ उनकी कई तस्वीरें और यादें हैं। इस वीडियो में उनकी पत्नी नताशा दलाल भी दिख रही हैं। इसे पोस्ट करते हुए वरुण (Varun Dhawan) ने लिखा है कि, RIP एंजल। आज स्वर्ग को एक और फरिश्ता मिल गया है। एक शानदार पपी और जोई की बेहतरीन बहन बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे एंजल। अच्छा फिर मिलेंगे।
सितारों ने जताया दुख
आपको बता दें कि वरुण ने पेट डॉग का नाम एंजल था और ये वरुण के परिवार का बेहद अहम हिस्सा रहा है। अक्सर वरुण अपने पेट डॉग के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। अब पेट डॉग के जाने से वरुण और उनकी पत्नी नताशा इस वक्त बेहद उदास हैं।
वहीं वरुण के पेट डॉग के निधन के बाद कई सितारों ने अपना दुख व्यक्त भी किया है। शिल्पा शेट्टी, अदिति राव हैदरी, मौनी रॉय, टाइगर श्रॉफ और मृणाल ठाकुर समेत कईयों ने इस पर रिएक्ट किया है।
वहीं वरुण के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो सनी देओल (Sunny Deol), अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद वरुण 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे।
