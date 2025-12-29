'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले Varun Dhawan पर टूटा दुखों का पहाड़, जिगरी के निधन से टूट गए एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन जल्द ही फिल्म बॉर्डर 2 में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर के बाद इन दिनों फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। इसी बीच अब वरुण धवन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण के चहीते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है। जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास हैं और उसके लिए वरुण ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है।

पेट डॉग के निधन से दुखी हुए वरुण धवन दरअसल वरुण धवन (Varun Dhawan Pet Dog) के पेट डॉग का हाल ही में निधन हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वरुण ने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है।

View this post on Instagram A post shared by VarunDhawan (@varundvn) इस वीडियो में उनके पेट डॉग के साथ उनकी कई तस्वीरें और यादें हैं। इस वीडियो में उनकी पत्नी नताशा दलाल भी दिख रही हैं। इसे पोस्ट करते हुए वरुण (Varun Dhawan) ने लिखा है कि, RIP एंजल। आज स्वर्ग को एक और फरिश्ता मिल गया है। एक शानदार पपी और जोई की बेहतरीन बहन बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे एंजल। अच्छा फिर मिलेंगे।