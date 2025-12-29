Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले Varun Dhawan पर टूटा दुखों का पहाड़, जिगरी के निधन से टूट गए एक्टर

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    वरुण धवन (Varun Dhawan) के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण के चहीते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है। जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास ...और पढ़ें

    Hero Image

    वरुण धवन के चहीते का हुआ निधन

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन जल्द ही फिल्म बॉर्डर 2 में दिखने वाले हैं। इस फिल्म के ट्रेलर के बाद इन दिनों फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। इसी बीच अब वरुण धवन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि वरुण के चहीते और जिगर के टुकड़े का निधन हो गया है। जिसके जाने से वरुण इस वक्त बेहद उदास हैं और उसके लिए वरुण ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पेट डॉग के निधन से दुखी हुए वरुण धवन

    दरअसल वरुण धवन (Varun Dhawan Pet Dog) के पेट डॉग का हाल ही में निधन हुआ है, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दी है। वरुण ने सोशल मीडिया एक वीडियो शेयर किया है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by VarunDhawan (@varundvn)

     

    इस वीडियो में उनके पेट डॉग के साथ उनकी कई तस्वीरें और यादें हैं। इस वीडियो में उनकी पत्नी नताशा दलाल भी दिख रही हैं। इसे पोस्ट करते हुए वरुण (Varun Dhawan) ने लिखा है कि, RIP एंजल। आज स्वर्ग को एक और फरिश्ता मिल गया है। एक शानदार पपी और जोई की बेहतरीन बहन बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हें बहुत याद करेंगे एंजल। अच्छा फिर मिलेंगे।

    यह भी पढ़ें- Border 2 Teaser Out: आसमान से समंदर तक और मैदान-ए-जंग तक, बॉर्डर 2 के टीजर की उठी गूंज 

    varun dog

    सितारों ने जताया दुख

    आपको बता दें कि वरुण ने पेट डॉग का नाम एंजल था और ये वरुण के परिवार का बेहद अहम हिस्सा रहा है। अक्सर वरुण अपने पेट डॉग के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे। अब पेट डॉग के जाने से वरुण और उनकी पत्नी नताशा इस वक्त बेहद उदास हैं।

    varunr

    वहीं वरुण के पेट डॉग के निधन के बाद कई सितारों ने अपना दुख व्यक्त भी किया है। शिल्पा शेट्टी, अदिति राव हैदरी, मौनी रॉय, टाइगर श्रॉफ और मृणाल ठाकुर समेत कईयों ने इस पर रिएक्ट किया है।

    वहीं वरुण के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो वो जल्द ही फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) में नजर आएंगे। इस फिल्म में वो सनी देओल (Sunny Deol), अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ के साथ स्क्रीन शेयर करते दिखेंगे। फिल्म 23 जनवरी 2026 को रिलीज होगी। इसके बाद वरुण 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आएंगे।

    यह भी पढ़ें- Border 2 Cast: बॉर्डर 2 के लिए हो जाइए तैयार, किसने निभाया किसका किरदार, किस हीरो को मिला पैसा भरमार?