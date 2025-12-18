Language
    29 साल बाद Sunny Deol संग वापसी करेंगे अक्षय खन्ना, इस मूवी में हुई धुरंधर एक्टर की एंट्री?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:52 PM (IST)

    अक्षय खन्ना और सनी देओल (फोटो क्रेडिट- एक्स0

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अक्षय खन्ना इन दिनों कामयाबी के रथ पर सवार हैं। जिस तरीके से उन्होंने धुरंधर में रहमान डकैत के किरदार को अदा किया है, उसे लंबे अरसे तक याद किया जाएगा। धुरंधर के बाद अक्षय की अगली फिल्मों को लेकर चर्चाओं का बाजार भी इन दिनों खूब गर्म है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब खबर आ रही है कि अक्षय खन्ना के हाथ सुपरस्टार सनी देओल की एक फिल्म लग गई है, जिसमें वह उनके साथ 29 साल बाद वापसी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आइए जानते हैं कि वह कौन सी मूवी है, जिसके लिए सनी और अक्षय ने एक साथ हाथ मिलाया है। 

    इस मूवी में दिखेगे सनी और अक्षय की जोड़ी

    धुरंधर के बाद अक्षय खन्ना की अपकमिंग मूवीज की लिस्ट काफी लंबी है। अब इसमें सनी देओल स्टारर एक और फिल्म का नाम जुड़ गया है, जिसका जॉनर एक्शन और क्राइम थ्रिलर होगा। बीते दिनों से सनी देओल की एक अपकमिंग मूवी को लेकर सुर्खियां तेज हैं, जिसे सिनेमाघर नहीं बल्कि ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा।

    akshayekhannanextmovie (3)

    दरअसल इस मूवी का नाम इक्का बताया जा रहा है और अब रेडिट पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि सनी देओल की इक्का में अक्षय़ खन्ना की भी एंट्री हो गई है। 

    इस आधार पर 1997 में आई बॉर्डर के बाद ये दूसरा मौका होगा, जब सनी देओल और अक्षय खन्ना एक दूसरे के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे। हालांकि, अभी इक्का में अक्षय के रोल को लेकर जानकारी सामने नहीं आई है कि नेगेटिव कैरेक्टर में दिखेंगे या नहीं। 

    ikkka

    गौर किया जाए इक्का की स्टार कास्ट की तरफ तो अक्षय खन्ना और सनी देओल के अलावा आपको इस मूवी में अभिनेत्री दीया मिर्जा और संजीदा शेख अहम भूमिका निभाती हुई दिख सकती हैं। हालांकि, अभी इक्का की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। 

    ओटीटी पर कहां आएगी इक्का

    दरअसल इस साल आई सनी देओल की सुपरहिट फिल्म जाट के बाद एक खबर सामने आई थी कि सनी पाजी अब बड़े पर्दे के अलावा ओटीटी पर धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने फेमस ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स संग एक डील डन की है। इस आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि उनकी फिल्म इक्का को डायरेक्ट नेटफ्लिक्स पर ही ऑनलाइन स्ट्रीम किया जाएगा। 

