    Dhurandhar Box Office Collection Day 29: नए साल पर चमकी 'धुरंधर', चौथे हफ्ते में किया शॉकिंग कलेक्शन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 08:48 PM (IST)

    रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन पूरे होने के बाद भी शानदार कमाई कर रही है। यह दुनियाभर में हिंदी में सबसे ज्यादा कमाई करन

    कितना रहा धुरंधर का 29वें दिन का कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। करीब 4 हफ्ते बाद भी रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) थकने को तैयार नहीं है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन पूरे हो चुके हैं और मूवी लगातार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। घरेलू और वर्ल्डवाइड कलेक्शन के मामले में इसने कमाई के झंडे गाड़ दिए हैं। इसका चौथा शुक्रवार भी कुछ अलग नहीं था।

    धुरंधर पहले ही दुनियाभर में हिंदी में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने पुष्पा 2: द राइज़ के हिंदी डब और शाहरुख खान की फिल्म जवान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

    धुरंधर ने रचा इतिहास

    अपने चौथे सप्ताह के अंत तक, धुरंधर ने घरेलू बाजार में 739 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसी के साथ धुरंधर भारत में 700 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म है। फिलहाल जिस तरीके से कमाई दिख रही है उस हिसाब से वीकेंड और छुट्टी वाला वीक होने से ये साफ लग रहा है कि फिल्म 800 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार कर लेगी।

    दुनियाभर में धुरंधर का कमाल

    आदित्य धर की इस फिल्म ने विदेशों में भी शानदार प्रदर्शन किया है। खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 1141 करोड़ रुपये से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। इस कमाई के साथ यह अब तक की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है। इस मामले में धुरंधर अभी भी दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2, आरआरआर, केजीएफ चैप्टर 2 और जवान से पीछे है। लेकिन धुरंधर की सबसे खास बात यह है कि यह टॉप 10 में शामिल एकमात्र ऐसी फिल्म है जो किसी अन्य भाषा में रिलीज नहीं हुई। धुरंधर अपनी मूल भाषा हिंदी में ही रिलीज हुई है।

    कितना रहा 29वें दिन का कलेक्शन?

    इसी के साथ ही 29वें दिन की कमाई भी सामने आ गई है। फिल्म ने अभी तक 5.27 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है। इस हिसाब से धुरंधर का घरेलू कलेक्शन 744.27 करोड़ रुपये हो गया है।

