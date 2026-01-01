Language
    Dhurandhar Collection Day 28: न्यू ईयर पर फूटा धुरंधर बम, बॉक्स ऑफिस पर फिर कमाई की सुनामी

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:36 PM (IST)

    Dhurandhar Box Office Day 28: निर्देशक आदित्य धर कीफिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमाई है। नए साल के मौके पर एक बार फिर से इस मूवी ने कमाई के ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुरंधर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 28: फिल्म धुरंधर इस वक्त सिनेमाघरों में ऑडियंसो जमकर एंटरटेन कर रही हैरणवीर सिंह सहित कई बड़े कलाकारों से सजी इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है।

    नए साल के मौके पर एक बार फिर से धुरंधर ने कमाई में अपनी धाक जमाई है और बंपर कलेक्शन करके दिखाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 को धुरंधर ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।

    28वें दिन धुरंधर का कलेक्शन

    रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ने सही मायनों में अपनी शानदार कहानी के दम पर दर्शकों का दिलों का जीता है। यही कारण है कि फिल्म की रिलीज को पहला महीना पूरा होने के करीब है और इसका जादू अभी तक फीका नहीं पड़ा है। न्यू ईयर के मौके पर धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी की है और शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है।

    dhurandhar (1)

    सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार रिलीज के 28वें दिन धुरंधर ने 18 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है, जो पिछले तीन दिनों की तुलना में सबसे अधिक है। इसके साथ ही अब भारत में धुरंधर की टोटल कमाई 780 करोड़ के पास पहुंच गई है। बता दें कि धुरंधर के अलावा हिंदी सिनेमा की अन्य कोई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतना अधिक कारोबार नहीं कर सकी है।

    dhurandhar loss

    यही कारण है जो धुरंधर बॉलीवुड और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। इस तरह से इस मूवी ने बिजनेस के मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसे तोड़ पाना फिलहाल आने वाले कुछ सालों में नामुमकिन लग रहा है।

    जारी है डबल डिजिट में कमाई

    धुरंधर की कमर्शियल सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से आसानी से लगा सकते हैं कि पिछले 28 दिनों से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर लगातार डबल डिजिट में कमाई कर रही है, जोकि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 5 दिसंबर को रिलीज होने वाली धुरंधर उस कीर्तिमान के बेहद करीब है, जब कोई फिल्म रिलीज के पहले महीने में लगातार डबल डिजिट में नोट छापने में कामयाब होगी। 

