Dhurandhar Collection Day 28: न्यू ईयर पर फूटा धुरंधर बम, बॉक्स ऑफिस पर फिर कमाई की सुनामी

एंटरटेनमेंटडेस्क, नई दिल्ली। Dhurandhar Box Office Collection Day 28: फिल्म धुरंधर इस वक्त सिनेमाघरों में ऑडियंस को जमकर एंटरटेन कर रही है। रणवीर सिंह सहित कई बड़े कलाकारों से सजी इस फिल्म ने कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है और ऐतिहासिक प्रदर्शन करके दिखाया है।

नए साल के मौके पर एक बार फिर से धुरंधर ने कमाई में अपनी धाक जमाई है और बंपर कलेक्शन करके दिखाया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि 1 जनवरी 2026 को धुरंधर ने कितने करोड़ का कारोबार किया है।

28वें दिन धुरंधर का कलेक्शन रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर ने सही मायनों में अपनी शानदार कहानी के दम पर दर्शकों का दिलों का जीता है। यही कारण है कि फिल्म की रिलीज को पहला महीना पूरा होने के करीब है और इसका जादू अभी तक फीका नहीं पड़ा है। न्यू ईयर के मौके पर धुरंधर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दमदार वापसी की है और शॉकिंग कलेक्शन करके दिखाया है।

यही कारण है जो धुरंधर बॉलीवुड और 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली फिल्म बन गई है। इस तरह से इस मूवी ने बिजनेस के मामले में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया है, जिसे तोड़ पाना फिलहाल आने वाले कुछ सालों में नामुमकिन लग रहा है।