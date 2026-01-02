Language
    न्यू ईयर पर 'जवान' खल्लास! Dhurandhar के आगे शाह रुख की फिल्म ने टेके घुटने, दुनियाभर में सुनामी बनी रणवीर की मूवी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:04 PM (IST)

    Dhurandhar Worldwide Collection: आदित्य धर निर्देशित एक्शन थ्रिलर धुरंधर ने आखिरकार 28 दिन में शाह रुख खान की हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जवान का रिकॉर्ड त ...और पढ़ें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन साल पहले शाह रुख खान ने बॉलीवुड में कमबैक किया और बैक-टू-बैक दो सुपरहिट फिल्में पठान और जवान दीं। यह फिल्में पिछले 3 साल से हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी, खासकर जवान। जवान दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर अब धुरंधर ने शाह रुख का ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

    धुरंधर रिलीज के बाद से ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए खतरा बन गया। स्त्री 2, एनिमल, पठान और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कई दिनों से यह जवान को पछाड़ने की तैयारी में थी। अब 28वें दिन आखिरकार धुरंधर के आगे जवान ने भी घुटने टेक दिए हैं।

    धुरंधर के आगे पस्त हुई जवान

    धुरंधर ने नए साल पर ऐसी सुनामी लाई है कि यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने दुनियाभर में 1164.05 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है जबकि जवान का ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1148.32 करोड़ रुपये थे।

    Ranveer Singh

    अब धुरंधर का अगला टार्गेट आमिर खान की फिल्म दंगल है जो पिछले 10 सालों से हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी हुई है। इसने दुनियाभर में 1968 करोड़ रुपये का कारोबार किया था। यह रिकॉर्ड अभी तक कोई भी भारतीय फिल्म नहीं तोड़ पाई है, पुष्पा 2 भी नहीं।

    कब आएगी धुरंधर पार्ट 2?

    आदित्य धर की धुरंधर का दूसरा पार्ट भी तीन महीने में सिनेमाघरों में दस्तक दे देगा। धुरंधर का भले ही किसी फिल्म से क्लैश न हुआ हो, लेकिन पार्ट 2 का क्लैश यश की टॉक्सिक से होगा। 19 मार्च 2026 को धुरंधर 2 यश की टॉक्सिक के साथ थिएटर्स में रिलीज होगी। फिल्म में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और संजय दत्त जैसे किरदारों की वापसी होगी। हालांकि, अक्षय खन्ना की पहले पार्ट में मौत हो गई है तो वह दूसरे पार्ट में नहीं दिखाई देंगे।

