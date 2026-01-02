न्यू ईयर पर 'जवान' खल्लास! Dhurandhar के आगे शाह रुख की फिल्म ने टेके घुटने, दुनियाभर में सुनामी बनी रणवीर की मूवी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तीन साल पहले शाह रुख खान ने बॉलीवुड में कमबैक किया और बैक-टू-बैक दो सुपरहिट फिल्में पठान और जवान दीं। यह फिल्में पिछले 3 साल से हाइएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी, खासकर जवान। जवान दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई थी। मगर अब धुरंधर ने शाह रुख का ये रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।

धुरंधर रिलीज के बाद से ही कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए खतरा बन गया। स्त्री 2, एनिमल, पठान और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद कई दिनों से यह जवान को पछाड़ने की तैयारी में थी। अब 28वें दिन आखिरकार धुरंधर के आगे जवान ने भी घुटने टेक दिए हैं।

धुरंधर के आगे पस्त हुई जवान धुरंधर ने नए साल पर ऐसी सुनामी लाई है कि यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर ने दुनियाभर में 1164.05 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है जबकि जवान का ऑल टाइम वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1148.32 करोड़ रुपये थे।