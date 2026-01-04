Language
    Dhurandhar का बड़ा धमाका! दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म से मची खलबली, शनिवार की कमाई कर देगी हैरान!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 01:01 PM (IST)

    धुरंधर का शॉकिंग वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर (Dhurandhar) हर दिन अपनी कमाई से हैरान कर रही है। एक महीने बाद भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। हैरानगी की बात यह है कि खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद यह वर्ल्डवाइड हाइएस्ट ग्रॉसर मूवीज में दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है।

    चाहे हॉलीडे हो, वीकेंड हो या फिर वीकडे... धुरंधर हर दिन जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। भले ही फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन जवान और पठान की तुलना में कम हो, लेकिन ऑल ओवर कमाई सिर्फ 30 दिन में लाजवाब हैं। हालिया वर्ल्डवाइड कलेक्शन का डाटा जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे।

    धुरंधर का विदेशी बाजार पर कब्जा

    3 जनवरी 2026 को धुरंधर की रिलीज को 30 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म का खुमार अभी भी दर्शकों पर चढ़ा हुआ है। यह क्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेश में भी है। 1200 करोड़ रुपये क्रॉस करने वाली इस फिल्म ने 30वें दिन यानी शनिवार को डबल डिजिट में कमाई की है।

    दुनियाभर में धुरंधर ने कितना कमाया

    बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, धुरंधर ने दुनियाभर में सिर्फ पांचवें शनिवार को 13 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। शुक्रवार तक फिल्म का कलेक्शन 1203 करोड़ रुपये था, जबकि शनिवार का डाटा मिलाकर कलेक्शन 1217.92 करोड़ रुपये हो गया है। इस लिहाज से धुरंधर ने ओवरसीज में अब तक 265.38 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। शनिवार को इतना कलेक्शन है तो रविवार को उम्मीद है कि फिल्म इससे भी ज्यादा कमाई कर सकती है।

    भारत में धुरंधर का कलेक्शन

    रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे सितारों से सजी धुरंधर एक महीने बाद भी डबल डिजिट में कमाई कर रही है। 2 जनवरी को छोड़कर बाकी सभी दिन एक्शन थ्रिलर ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट में कमाई की है। पांचवें शनिवार को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 12.60 करोड़ कमाए थे। फिल्म का इंडियन नेट कलेक्शन अभी तक 806.80 करोड़ रुपये हो गए हैं।

