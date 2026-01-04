Dhurandhar का बड़ा धमाका! दुनियाभर में रणवीर सिंह की फिल्म से मची खलबली, शनिवार की कमाई कर देगी हैरान!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर की धुरंधर (Dhurandhar) हर दिन अपनी कमाई से हैरान कर रही है। एक महीने बाद भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर जलवा बरकरार है। हैरानगी की बात यह है कि खाड़ी देशों में बैन होने के बावजूद यह वर्ल्डवाइड हाइएस्ट ग्रॉसर मूवीज में दूसरी हिंदी फिल्म बन गई है।

चाहे हॉलीडे हो, वीकेंड हो या फिर वीकडे... धुरंधर हर दिन जबरदस्त कलेक्शन कर रही है। भले ही फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन जवान और पठान की तुलना में कम हो, लेकिन ऑल ओवर कमाई सिर्फ 30 दिन में लाजवाब हैं। हालिया वर्ल्डवाइड कलेक्शन का डाटा जानकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे।

धुरंधर का विदेशी बाजार पर कब्जा 3 जनवरी 2026 को धुरंधर की रिलीज को 30 दिन हो गए हैं, लेकिन फिल्म का खुमार अभी भी दर्शकों पर चढ़ा हुआ है। यह क्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेश में भी है। 1200 करोड़ रुपये क्रॉस करने वाली इस फिल्म ने 30वें दिन यानी शनिवार को डबल डिजिट में कमाई की है।