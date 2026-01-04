'लंबी कहानियों के लिए सब्र नहीं...', Dhurandhar की सक्सेस पर Sara Arjun का रिएक्शन, किसके सामने झुकाया सिर?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। रिलीज के चंद दिनों में ही सक्सेस हासिल करने वाली फिल्म ने दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा कर लिया है। छावा, जवान और पठान को पछाड़ यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।
साढ़े तीन घंटे की फिल्म धुरंधर की इतनी जबरदस्त सक्सेस से फिल्म की यालीना उर्फ सारा अर्जुन (Sara Arjun) की खुशी का ठिकाना नहीं है। यह बतौर लीड सारा अर्जुन की पहली फिल्म है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मशहूर हुईं सारा ने 20 की उम्र में ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर देकर अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया है।
सारा अर्जुन ने धुरंधर के रन-टाइम पर क्या कहा?
सारा अर्जुन ने धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट अपने चाहने वालों को दिया है। उन्होंने एक लंबे-चौड़े पोस्ट के जरिए फिल्म की सफलता पर एक इमोशनल नोट लिखा है। उन्होंने कहा, "मेरे सबसे बड़े धुरंधर - दर्शक। लंबे समय से यह बात कही जा रही थी कि दर्शकों में अब लंबी कहानियों के लिए सब्र नहीं रहा, क्योंकि लोगों का ध्यान कम हो गया है, क्योंकि सिनेमा अब अपनी जगह नहीं बना पाता। लेकिन आपने यह गलत साबित कर दिया। आपने सभी को दर्शकों की असली ताकत याद दिलाई और यह भी बताया कि जब लोग किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आते हैं, जिस पर वे सच में विश्वास करते हैं, तो क्या होता है।"
धुरंधर में सारा का कैसा रहा सफर?
सारा अर्जुन ने पोस्ट में अपनी धुरंधर की जर्नी को लेकर आगे लिखा, "धुरंधर का सफर जैसा रहा है, वह आपकी वजह से ही है। आपका हर पल का प्यार, हर बार जब आप आए, उसने इस फिल्म को आगे बढ़ाया और मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। कलाकार और मेकर के तौर पर, हम प्रोसेस के हर हिस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन दर्शकों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता और यही खूबसूरत है। हम अपना सब कुछ देते हैं और भरोसा करते हैं कि कोई, कहीं, कनेक्ट करेगा। जब वह कनेक्शन होता है तो यह दुनिया की सबसे संतोषजनक भावनाओं में से एक होती है।"
सारा अर्जुन ने फैंस के सामने झुकाया सिर
सारा अर्जुन ने लिखा, "आपका कोई भी प्यार अनदेखा या अनसुना नहीं गया है। जो प्यार, हिम्मत और दया मुझे मिली है, उससे मैं एहसान से भर गई हूं। मैं भगवान के सामने और आपके सामने, दिल से धन्यवाद देते हुए अपना सिर झुकाती हूं। मैं अभी बस शुरुआत कर रही हूं और जिस फिल्म का मैं हिस्सा हूं, उसके लिए और जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूं, उसके लिए इतनी जल्दी इस तरह का हौसला मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह मुझे मजबूत बनाता है।"
सारा अर्जुन ने फिल्म की सफलता का क्रेडिट मेकर्स को दिखाया और इस फिल्म का हिस्सा बनने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने फिल्म की बाकी टीम की तरफ से फैंस को धुरंधर के लिए धन्यवाद किया और सभी को नए साल की बधाई दी।
