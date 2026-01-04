'लंबी कहानियों के लिए सब्र नहीं...', Dhurandhar की सक्सेस पर Sara Arjun का रिएक्शन, किसके सामने झुकाया सिर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आदित्य धर (Aditya Dhar) के निर्देशन में बनी फिल्म धुरंधर सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है। रिलीज के चंद दिनों में ही सक्सेस हासिल करने वाली फिल्म ने दुनियाभर में 1200 करोड़ रुपये का आंकड़ा कर लिया है। छावा, जवान और पठान को पछाड़ यह फिल्म दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई है।

साढ़े तीन घंटे की फिल्म धुरंधर की इतनी जबरदस्त सक्सेस से फिल्म की यालीना उर्फ सारा अर्जुन (Sara Arjun) की खुशी का ठिकाना नहीं है। यह बतौर लीड सारा अर्जुन की पहली फिल्म है। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर मशहूर हुईं सारा ने 20 की उम्र में ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर देकर अपने लिए एक नया रास्ता बना लिया है।

सारा अर्जुन ने धुरंधर के रन-टाइम पर क्या कहा? सारा अर्जुन ने धुरंधर की सक्सेस का क्रेडिट अपने चाहने वालों को दिया है। उन्होंने एक लंबे-चौड़े पोस्ट के जरिए फिल्म की सफलता पर एक इमोशनल नोट लिखा है। उन्होंने कहा, "मेरे सबसे बड़े धुरंधर - दर्शक। लंबे समय से यह बात कही जा रही थी कि दर्शकों में अब लंबी कहानियों के लिए सब्र नहीं रहा, क्योंकि लोगों का ध्यान कम हो गया है, क्योंकि सिनेमा अब अपनी जगह नहीं बना पाता। लेकिन आपने यह गलत साबित कर दिया। आपने सभी को दर्शकों की असली ताकत याद दिलाई और यह भी बताया कि जब लोग किसी ऐसी चीज को सपोर्ट करने के लिए एक साथ आते हैं, जिस पर वे सच में विश्वास करते हैं, तो क्या होता है।"