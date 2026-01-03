'धुरंधर' के बाद Akshaye Khanna ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, शाह रुख खान के बाद ऐसा कारनामा करने वाले बने दूसरे एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप ही रही है वही अब इसके साथ रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के नाम भी एक रिकॉर्ड बन गया है।

अक्षय खन्ना के नाम हुआ ये रिकॉर्ड अक्षय शाहरुख खान के बाद दूसरे ऐसे भारतीय एक्टर बन गए हैं जिनकी फिल्मों की कमाई एक ही कैलेंडर साल में दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपये के पास पहुंच गई है। यह उपलब्धि उनकी दो बड़ी हिंदी रिलीज छावा और धुरंधर की बदौलत हासिल हुई है, ये दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सफल फिल्मों में से हैं।

यह सिलसिला जनवरी में लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित और विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' से शुरू हुआ। अक्षय खन्ना ने इस हिस्टोरिकल ड्रामा में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई। यह फिल्म दुनिया भर में सफल रही, इसने दुनिया भर में ₹809 करोड़ कमाए और साल के ज्यादा समय तक 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी रही।

उनकी दूसरी रिलीज, धुरंधर, दिसंबर में आई। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल सहित कई कलाकार थे। अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया, जो एक बार फिर इतने सारे कलाकारों के बीच सबसे अलग दिखा। अच्छी माउथ पब्लिसिटी की वजह से, यह फिल्म 2025 में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल हिंदी फिल्म बन गई। अभी तक, धुरंधर ने दुनिया भर में ₹1191 करोड़ कमाए हैं और उम्मीद है कि वीकेंड के आखिर तक इसमें और कमाई होगी।