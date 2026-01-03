'धुरंधर' के बाद Akshaye Khanna ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, शाह रुख खान के बाद ऐसा कारनामा करने वाले बने दूसरे एक्टर
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्षय खन्ना ने 2025 में बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। धुरंधर तो बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छाप ही रही है वही अब इसके साथ रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना के नाम भी एक रिकॉर्ड बन गया है।
अक्षय खन्ना के नाम हुआ ये रिकॉर्ड
अक्षय शाहरुख खान के बाद दूसरे ऐसे भारतीय एक्टर बन गए हैं जिनकी फिल्मों की कमाई एक ही कैलेंडर साल में दुनिया भर में लगभग 2000 करोड़ रुपये के पास पहुंच गई है। यह उपलब्धि उनकी दो बड़ी हिंदी रिलीज छावा और धुरंधर की बदौलत हासिल हुई है, ये दोनों ही फिल्में साल की सबसे बड़ी कमर्शियल सफल फिल्मों में से हैं।
2025 अक्षय के लिए रहा खास
तीन दशकों से ज्यादा के करियर के बावजूद, 2025 अक्षय खन्ना के लिए एक खास साल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस साल उनकी दोनों ही भूमिकाएं विलेन की थीं और दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। बड़े पैमाने पर मिली तारीफों के साथ, एक्टर अब उस कमर्शियल लीग में शामिल हो गए हैं जिसमें पहले सिर्फ खान ही थे।
यह सिलसिला जनवरी में लक्ष्मण उतेकर द्वारा निर्देशित और विक्की कौशल अभिनीत फिल्म 'छावा' से शुरू हुआ। अक्षय खन्ना ने इस हिस्टोरिकल ड्रामा में मुगल बादशाह औरंगजेब का किरदार निभाया, जिसके लिए उनकी काफी तारीफ हुई। यह फिल्म दुनिया भर में सफल रही, इसने दुनिया भर में ₹809 करोड़ कमाए और साल के ज्यादा समय तक 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बनी रही।
उनकी दूसरी रिलीज, धुरंधर, दिसंबर में आई। आदित्य धर द्वारा निर्देशित इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल सहित कई कलाकार थे। अक्षय खन्ना ने गैंगस्टर रहमान डकैत का किरदार निभाया, जो एक बार फिर इतने सारे कलाकारों के बीच सबसे अलग दिखा। अच्छी माउथ पब्लिसिटी की वजह से, यह फिल्म 2025 में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सबसे सफल हिंदी फिल्म बन गई। अभी तक, धुरंधर ने दुनिया भर में ₹1191 करोड़ कमाए हैं और उम्मीद है कि वीकेंड के आखिर तक इसमें और कमाई होगी।
2025 के सबसे कमाऊ एक्टर बने
छावा और धुरंधर दोनों फिल्मों ने मिलकर अक्षय खन्ना की इस साल की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई को लगभग ₹2000 करोड़ तक पहुंचा दिया है। अब तक, शाहरुख खान एकमात्र भारतीय एक्टर थे जिन्होंने एक साल में ₹2000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, उन्होंने यह कमाल 2023 में पठान, जवान और डंकी के साथ किया था, जिन्होंने मिलकर दुनिया भर में ₹2685 करोड़ कमाए थे। जबकि आमिर खान की दंगल ने आखिरकार दुनिया भर में ₹2000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, लेकिन ऐसा दो सालों और अलग-अलग इंटरनेशनल रिलीज के साथ हुआ था।
प्रभास और अल्लू अर्जुन जैसे दूसरे स्टार्स भी इसके करीब पहुंचे हैं, बाहुबली 2 और पुष्पा 2 ने ₹1700 करोड़ से ज्यादा कमाए हैं। रणबीर कपूर के पास आने वाली फिल्मों रामायण और लव एंड वॉर के साथ अभी भी मौका हो सकता है। लेकिन अभी के लिए, अक्षय खन्ना अकेले ऐसे नॉन-खान एक्टर हैं जिन्होंने एक कैलेंडर साल में ₹2000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है।
