588 करोड़ कमाने वाली फिल्म के ऑडिशन में ही फेल हो गए थे Akshaye Khanna, आज भी पछता रहे 'धुंरधर' के 'रहमान डकैत'
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पिछला साल खत्म-खत्म होते-होते मनोरंजन जगत का एक ऐसा सितारा चमका जिसका इंतजार दर्शकों को सालों से था-अक्षय खन्ना। 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर में अक्षय खन्ना के डांस, डायलॉग्स, मूव्स और एंट्रीसबकुछसोशल मीडिया पर छाया रहा। अक्षय खन्ना के कमबैक का पूरी इंडस्ट्री और फैंस ने जमकर जश्न मनाया।
लेकिन क्या आपको पता है एक फिल्म ऐसी भी है जिसमें अक्षय खन्ना ने कई लुक टेस्ट दिए पर उन्हें वह फिल्म नहीं मिल सकी। यह फिल्म ब्लॉबस्टर रही थी और इसमें रणबीर कपूर ने लीडरोल प्ले किया था।
इस फिल्म के लिए अक्षय ने दिया था ऑडिशन
एक्टर अक्षय खन्ना को संजू (Sanju) में दिवंगत एक्टर सुनील दत्त का रोलऑफर किया गया था। हालांकि वह लुक टेस्ट में फेल हो गए और इसलिए यह मौका उनके हाथ से निकल गया। एक्टर ने अपनी आने वाली फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के प्रमोशन के दौरान इस बारे में बात की थी।
ब्लॉकबस्टर रही थी ये फिल्म
उन्होंने कहा, 'राजकुमार हिरानी और मेरी कुछ मीटिंग्स हुई थीं। कई लुक टेस्ट के बावजूद मैं उस किरदार के लिए फिट नहीं था। इसलिए मैं उस बायोपिक में उनके साथ काम नहीं कर पाया। वह रोल आखिरकार परेशरावल को मिला। एक्टररणबीर कपूर ने संजय दत्त की बायोपिक में लीडरोल निभाया था, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई।रोल मिलने के बारे में बात करते हुए अक्षय ने कहा, 'फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिलने के बाद भी संजू में काम न कर पाने का मुझे दुख है। वह (राजकुमार हिरानी) एक बहुत ही शानदार और बेहतरीन कहानीकार हैं'।
पिता के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस
उन्होंने दिवंगत एक्टर्सश्रीदेवी, कादर खान और विनोद खन्ना के साथ काम करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'वे सभी बहुत बड़े स्टार थे और उनके साथ काम करना एक शानदार अनुभव था। मुझे खुद को खुशकिस्मत मानता हूं कि मुझे उन सभी के साथ काम करने का मौका मिला'।
