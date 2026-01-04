Avatar 3 Box Office India: 'अवतार 3' को नहीं हिला पाई 'धुरंधर', हॉलीवुड फिल्म ने 16 दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म अवतार फायर एंड ऐश (Avatar Fire and Ash) की रिलीज का पिछले तीन साल से इंतजार किया जा रहा था। फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था जिसे विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी पसंद किया गया था। अब अवतार 3 का भी खूब क्रेज दिख रहा है।

अवतार 3 भारत में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई है। फिल्म तब आई, जब पहले से ही रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर (Dhurandhar) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया हो। खैर, धुरंधर की आंधी में भी अवतार 3 हिली नहीं और मात्र 16 दिन में ही इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है।

अवतार 3 ने भारत में रचा इतिहास जेम्स कैमरून (James Cameron) निर्देशित अवतार 3 ने भारत में कमाई के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। सिंगल डिजिट में कमाई करने के बावजूद इसने बाकी हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ एक ऐसा इतिहास रचा, जो शायद 2025 में किसी भी बड़ी फिल्म ने ऐसा नहीं किया।

अवतार 3 का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली अवतार फायर एंड ऐश का जादू भारतीय ऑडियंस के सिर से अभी तक नहीं उतरा है। इस फिल्म ने 16वें दिन भी करोड़ों में कमाई की और सिंगल डे का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये के ऊपर रहा। सैकनिल्क के मुताबिक, शुक्रवार को भी फिल्म ने 3.4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म का टोटल कलेक्शन 204 करोड़ रुपये ग्रॉस हो गया है। यह पहली फिल्म है जिसने 2025 में 200 करोड़ का बिजनेस किया है।