    Avatar 3 Box Office India: 'अवतार 3' को नहीं हिला पाई 'धुरंधर', हॉलीवुड फिल्म ने 16 दिन में बनाया बड़ा रिकॉर्ड

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:23 AM (IST)

    Avatar Fire And Ash Box Office Collection India: धुरंधर के कहर के बीच चर्चित हॉलीवुड फिल्म अवतार फायर एंड ऐश भारत में अपने पैर जमाने में कामयाब रही। 1 ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    अवतार 3 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड की चर्चित फिल्म अवतार फायर एंड ऐश (Avatar Fire and Ash) की रिलीज का पिछले तीन साल से इंतजार किया जा रहा था। फ्रेंचाइजी का दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था जिसे विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी काफी पसंद किया गया था। अब अवतार 3 का भी खूब क्रेज दिख रहा है।

    अवतार 3 भारत में 19 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई है। फिल्म तब आई, जब पहले से ही रणवीर सिंह स्टारर धुरंधर (Dhurandhar) ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाया हो। खैर, धुरंधर की आंधी में भी अवतार 3 हिली नहीं और मात्र 16 दिन में ही इस फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। 

    अवतार 3 ने भारत में रचा इतिहास

    जेम्स कैमरून (James Cameron) निर्देशित अवतार 3 ने भारत में कमाई के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। सिंगल डिजिट में कमाई करने के बावजूद इसने बाकी हॉलीवुड फिल्मों को पछाड़ एक ऐसा इतिहास रचा, जो शायद 2025 में किसी भी बड़ी फिल्म ने ऐसा नहीं किया।

    अवतार 3 का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 19 करोड़ रुपये से खाता खोलने वाली अवतार फायर एंड ऐश का जादू भारतीय ऑडियंस के सिर से अभी तक नहीं उतरा है। इस फिल्म ने 16वें दिन भी करोड़ों में कमाई की और सिंगल डे का कलेक्शन 4 करोड़ रुपये के ऊपर रहा। सैकनिल्क के मुताबिक, शुक्रवार को भी फिल्म ने 3.4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था। फिल्म का टोटल कलेक्शन 204 करोड़ रुपये ग्रॉस हो गया है। यह पहली फिल्म है जिसने 2025 में 200 करोड़ का बिजनेस किया है।

    • पहला दिन- 19 करोड़
    • दूसरा दिन- 22.5 करोड़
    • तीसरा दिन- 25.75 करोड़
    • चौथा दिन- 9 करोड़
    • पांचवां दिन- 9.25 करोड़
    • छठा दिन- 10.65 करोड़
    • सातवां दिन- 13.35 करोड़
    • आठवां दिन- 7.65 करोड़
    • नौवां दिन- 10 करोड़
    • दसवां दिन- 10.75 करोड़
    • ग्यारहवां दिन- 5 करोड़
    • बाहरवां दिन- 5.25 करोड़
    • तेहरवां दिन- 5.25 करोड़
    • चौदहवां दिन- 6.8 करोड़
    • पंद्रहवां दिन- 3.4 करोड़
    • सोहलवां दिन- 4.6 करोड़

    अवतार 3 का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन- 168.22 करोड़

    अवतार 3 की कहानी

    जो सलदाना, सैम वोर्थिंगटन, स्टीफन लांग, ऊना चापलिन और कैट विंसलेट स्टारर फिल्म की कहानी पेंडोरा के सामने आई एक और चुनौती के इर्द-गिर्द घूमती है। पेंडोरा पर संघर्ष तब और बढ़ जाता है जब जेक और नेतिरी के परिवार का सामना एक नई, आक्रामक नावी जनजाति से होता है।

