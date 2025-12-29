Dhurandhar में काम करना चाहती थीं Yami Gautam, पति ने नहीं दिया रोल; बोलीं- 'काश मैं...'

यामी गौतम ने खुलासा किया कि जब आदित्य धर ने उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पढ़ाई तो वह इससे काफी इंप्रेस हुईं। न्यूज18 के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा-

जब मैंने उनकी अगली स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि यह उन खास पलों में से एक था जब मैंने चाहा कि काश मैं लड़का होती। स्क्रिप्ट बहुत शानदार है। यह एक बहुत ही कमाल की दुनिया है। फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। हम उस प्रोफेशनल लाइन का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस लाइन को धुंधला होना चाहिए। हम इस बारे में बहुत साफ हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो रोल वह लिख रहे हैं, उसके लिए कोई और ज्यादा सही रहेगा, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह समझ शुरू से ही थी।