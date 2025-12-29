Language
    Dhurandhar में काम करना चाहती थीं Yami Gautam, पति ने नहीं दिया रोल; बोलीं- 'काश मैं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 04:49 PM (IST)

    यामी गौतम (Yami Gautam) ने पति आदित्य धर (Aditya Dhar) की कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन धुरंधर (Dhurandhar) में उन्हें कोई रोल नहीं मिला। हाल ही म ...और पढ़ें

    धुरंधर में काम करना चाहती थीं यामी गौतम। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यामी गौतम बेहतरीन अदाकारा हैं। उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वह आदित्य धर की निर्मित आर्टिकल 370 और धूम धाम जैसी फिल्मों का हिस्सा रहीं। हाल ही में आदित्य धर की धुरंधर आई जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस के साथ-साथ तारीफ भी बटोर रही है।

    आदित्य धर की फिल्म में सारा अर्जुन, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्ता और आर माधवन जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। हालांकि, इस फिल्म में यामी गौतम नहीं हैं। मगर वह इसका हिस्सा बनना चाहती थीं। हाल ही में एक्ट्रेस ने बताया कि जब आदित्य की स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उनका क्या रिएक्शन था।

    धुरंधर में रोल न मिलने पर बोलीं यामी गौतम

    यामी गौतम ने खुलासा किया कि जब आदित्य धर ने उन्हें अपनी स्क्रिप्ट पढ़ाई तो वह इससे काफी इंप्रेस हुईं। न्यूज18 के साथ बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा- 

    जब मैंने उनकी अगली स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि यह उन खास पलों में से एक था जब मैंने चाहा कि काश मैं लड़का होती। स्क्रिप्ट बहुत शानदार है। यह एक बहुत ही कमाल की दुनिया है। फिर भी मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। हम उस प्रोफेशनल लाइन का सम्मान करते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस लाइन को धुंधला होना चाहिए। हम इस बारे में बहुत साफ हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो रोल वह लिख रहे हैं, उसके लिए कोई और ज्यादा सही रहेगा, तो मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। यह समझ शुरू से ही थी।

    Aditya Dhar

    यामी गौतम का वर्क फ्रंट

    यामी गौतम हाल ही में इमरान हाशमी के साथ फिल्म हक में नजर आई थीं। इस फिल्म में उनकी उम्दा परफॉर्मेंस को काफी सराहा गया था। यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी। फिल्म का निर्देशन सुपर्ण वर्मा ने किया था। कहानी एक ऐसी महिला की थी जो तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज उठाती है।

