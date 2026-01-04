Language
    ससुर बनने वाले हैं Salman Khan, 'भाईजान' की होने वाली बहूरानी करती हैं कॉर्पोरेट जॉब!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 08:56 AM (IST)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के मोस्ट बैचलर स्टार सलमान खान (Salman Khan) 60 साल की उम्र में ससुर बनने जा रहे हैं। जी हां, उनके घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली है और घर में नए मेंबर का स्वागत होगा। दिलचस्प बात यह है कि सलमान की होने वाली बहूरानी कोई एक्ट्रेस या सिंगर नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जानी-मानी हस्ती हैं।

    सलमान खान की होने वाली बहूरानी टीना रिजवानी (Tina Rijhwani) हैं जो अभिनेता के भांजे अयान अग्निहोत्री (Ayaan Agnihotri) की दुल्हनिया बनने जा रही हैं। हाल ही में अयान ने टीना के साथ अपनी इंगेजमेंट की फोटोज शेयर कर सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी। 

    अयान अग्निहोत्री ने कर ली सगाई

    अयान अग्निहोत्री ने 3 जनवरी 2026 को इंस्टाग्राम अकाउंट पर गर्लफ्रेंड से मंगेतर बनीं टीना के साथ प्रपोजल की फोटोज शेयर की हैं। तस्वीरों में टीना अपनी इंगेजमेंट रिंग फ्लॉन्ट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए अयान ने कैप्शन में लिखा, "2025 में अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ देना।" रोमांटिक फोटोज में अयान और टीना एक-दूसरे के प्यार में खोए हुए नजर आ रहे हैं।

    Ayaan agnihotri engagement

    कॉर्पोरेट वर्ल्ड की क्वीन हैं सलमान की 'बहूरानी'

    इन तस्वीरों के वायरल होते ही लोग यह जानने के लिए बेताब हो गए कि आखिर अयान अग्निहोत्री की होने वाली बीवी कौन हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि वह भी फिल्मी वर्ल्ड से ताल्लुक रखती हैं तो ऐसा नहीं है। वह कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नाम कमा रही हैं।

    Who Is Tina Rijhwani

    मनी कंट्रोल के मुताबिक, वह कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में काम करती हैं और ब्लू एडवाइजरी से जुड़ी रही हैं, जहां उन्होंने कम्युनिकेशंस में लीडरशिप की भूमिका निभाई थी। यह एक ऐसी पोजीशन है जो उन्हें कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, मीडिया और ब्रांडिंग के बीच रखती है।

    अयान की मंगेतर को फॉलो करते हैं आर्यन खान

    अयान अग्निहोत्री की तरह टीना रिजवानी लाइमलाइट से एकदम दूर रहती हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी पब्लिक है और सिर्फ 1328 फॉलोअर्स हैं। उन्हें शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) भी फॉलो करते हैं।

    Salman Khan Niece

    बात करें अयान की तो वह सलमान की बहन अलवीरा और एक्टर अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं जिन्हें सलमान ने एक म्यूजिक वीडियो से बॉलीवुड में लॉन्च किया था।

