Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर से बौखलाया चीन, सलमान खान की फिल्म पर लगाया ये आरोप

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:29 PM (IST)

    सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर पर चीनी मीडिया, खासकर ग्लोबल टाइम्स ने कड़ा एतराज जताया है। चीन का आरोप है कि फिल्म में तथ्यों को तोड ...और पढ़ें

    Hero Image

    'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर से बौखलाया चीन (फोटो- एक्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मई, 2020 में गलवन घाटी में चीनी सेना से शूरवीर भारतीय सैनिकों की भिड़ंत पर अभिनेता सलमान खान की आगामी फिल्म 'बैटल आफ गलवन' के टीजर पर चीनी मीडिया ने कड़ा एतराज जताया है। इसके जवाब में फिल्म के 1.12 मिनट टीजर पर भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि यह कलात्मक अभिव्यक्ति है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़े बजट की इस हिंदी फिल्म को चीनी सरकार के मुख्य पत्र ग्लोबल टाइम्स की आलोचना का सामना करना पड़ा है। चीनी अखबार का कहना है कि फिल्म में चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है।

    इस फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लखिया ने किया है, जिसमें सलमान ने बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका निभाई है, जिन्होंने 2020 की लड़ाई में भारतीय क्षेत्र की रक्षा करते हुए 16 बिहार रेजिमेंट के 19 अन्य सैनिकों के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें मरणोपरांत भारत के दूसरे सबसे बड़े युद्धकालीन वीरता पुरस्कार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया।

    शनिवार को जारी हुआ टीजर

    फिल्म का टीजर सलमान के 60वें जन्मदिन पर शनिवार को जारी किया गया। इसमें अभिनेता को सैन्य अधिकारी और भारतीय सैनिकों का समूह दिखाया गया है, जो चीनी सेना पीएलए के सदस्यों पर हमला करने के लिए तैयार हैं।

    एक सरकारी सूत्र ने कहा,''भारत में सिनेमा की अभिव्यक्ति की एक परंपरा है। 1964 में 'हकीकत' नामक एक फिल्म बनाई गई थी और इसका विषय 1962 का भारत-चीन युद्ध था। हाल ही में '120 बहादुर' नामक एक फिल्म रेजांग ला की प्रसिद्ध लड़ाई पर आधारित थी। सिनेमा एक कलात्मक अभिव्यक्ति है और भारत इसे प्रतिबंधित नहीं करता।''

    जबकि चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने फिल्म को प्रचार बताया और एक ''चीनी विशेषज्ञ'' और कई वीबो (चीनी इंटरनेट मीडिया) खातों का हवाला देते हुए टीजर के विभिन्न पहलुओं में खामियां निकालीं। अखबार ने दावा किया, ''एक चीनी विशेषज्ञ ने सोमवार को कहा कि बॉलीवुड फिल्में अधिकतर मनोरंजन-आधारित, भावनात्मक रूप से चार्ज की गई चित्रण प्रदान करती हैं, लेकिन कोई भी सिनेमाई अतिशयोक्ति इतिहास को फिर से नहीं लिख सकती या पीएलए की चीन के संप्रभु क्षेत्र की रक्षा के लिए दृढ़ता को हिला नहीं सकती।''

    17 अपैल को रिजील होगी फिल्म

    सलमान खान की यह फिल्म 17 अप्रैल को रिलीज होगी। उल्लेखनीय है कि 15 जून, 2020 को गलवन घाटी की झड़पों में बीस भारतीय सेना के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। फरवरी 2021 में चीन ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया कि झड़पों में पांच चीनी सैन्य अधिकारी और सैनिक मारे गए, हालांकि यह व्यापक रूप से माना जाता है कि चीनी पक्ष पर मृतकों की संख्या कहीं अधिक थी। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

     