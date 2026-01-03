Language
    Salman Khan के भांजे अयान अग्निहोत्री ने गुपचुप की सगाई, शेयर की ड्रीमी प्रपोजल की फोटोज

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:43 PM (IST)

    बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भतीजे, एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी से सगाई कर ली है। अयान न ...और पढ़ें

    अयान अग्निहोत्री ने की सगाई (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भतीजे, एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए 3 जनवरी को अयान ने अपने प्यार का इजहार किया।

    अयान ने काफी सारी फोटोज शेयर की है जिसमें वो ड्रीमी प्रपोजल में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में टीना अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। तस्वीरें शेयर कतरे हुए अयान ने लिखा- 'अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में पीछे छोड़ रहा हूं।'

    कई सेलेब्स ने दी अयान को बधाई

    आयान द्वारा खबर शेयर करने के तुरंत बाद, मशहूर हस्तियों और उनके करीबी दोस्तों ने पोस्ट पर कमेंट करके कपल को शुभकामनाएं दीं। मलाइका अरोरा ने लिखा, "येहहहह टीना ... सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, "ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड मैं तो बस देखती ही रह गई!!!!!" जहीर इकबाल ने लिखा, "भाई। बधाई हो दोस्तों, आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं।" अमृता अरोरा ने लिखा, "यानी।"

    प्रनूतन बहल ने कहा, "बधाई हो! प्यार और खुशियां।" अश्मित पटेल ने कहा, "आप दोनों को बधाई।" इससे पहले सलमान और अयान ने 'यू आर माइन' गाने पर साथ काम किया था। इस गाने के वीडियो में सलमान के साथ अयान नजर आए थे, जिन्होंने रैप गाया था। गाने का संगीत विशाल मिश्रा ने तैयार किया था।

    सलमान ने किया था लॉन्च

    दुबई में यूनिवर्सल लॉज़ के लॉन्च के मौके पर सलमान ने गर्व से अपने भतीजे अयान का समर्थन किया और कार्यक्रम के दौरान 'नेपोटिज्म' शब्द का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाए। अयान ने इसके साथ एक सिंगर, कंपोजर और रैपर के तौर पर डेब्यू किया। दुबई में सितारों से सजी लॉन्च के बाद,'यूनिवर्सल लॉज' अग्नि के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर विश्व स्तर पर उपलब्ध है। अरबाज खान, सोहेल खान, नेहा धूपिया और अंगद बेदी भी मौजूद थे।

    आयान अतुल अग्निहोत्री और अलवीरा खान अग्निहोत्री के बेटे हैं, जो सलमान खान की बहन हैं। अयान की एक बहन अलीजेह अग्निहोत्री भी हैं, जिन्होंने 2023 में फिल्म 'फर्रे' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी।

