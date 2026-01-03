Salman Khan के भांजे अयान अग्निहोत्री ने गुपचुप की सगाई, शेयर की ड्रीमी प्रपोजल की फोटोज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के भतीजे, एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिजवानी से सगाई कर ली है। सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत पोस्ट के जरिए 3 जनवरी को अयान ने अपने प्यार का इजहार किया।

अयान ने काफी सारी फोटोज शेयर की है जिसमें वो ड्रीमी प्रपोजल में अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में टीना अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। तस्वीरें शेयर कतरे हुए अयान ने लिखा- 'अपनी गर्लफ्रेंड को 2025 में पीछे छोड़ रहा हूं।'

कई सेलेब्स ने दी अयान को बधाई आयान द्वारा खबर शेयर करने के तुरंत बाद, मशहूर हस्तियों और उनके करीबी दोस्तों ने पोस्ट पर कमेंट करके कपल को शुभकामनाएं दीं। मलाइका अरोरा ने लिखा, "येहहहह टीना ... सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा, "ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओह माय गॉड मैं तो बस देखती ही रह गई!!!!!" जहीर इकबाल ने लिखा, "भाई। बधाई हो दोस्तों, आप दोनों के लिए बहुत खुश हूं।" अमृता अरोरा ने लिखा, "यानी।"