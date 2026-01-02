Language
    रिलीज से पहले लीक हुआ Salman Khan की बैटल ऑफ गलवान का सबसे जरूरी सीन? वीडियो वायरल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 05:38 PM (IST)

    सलमान खान (Salman Khan) की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर फैंस उत्साहित हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें सलमान को वर्दी ...और पढ़ें

    सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हुई लीक (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान इन दिनों अपनी मच अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' पर काम कर रहे हैं। फैंस के अंदर फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है और वो लंबे समय से इसके रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसे नेटिजन्स मान रहे हैं कि ये बैटल ऑफ गलवान की लीक फुटेज है।

    वायरल वीडियो में सलमान खान वर्दी पहने नजर आ रहे हैं। उन्हें बर्फ से ढके पहाड़ पर रेंगते हुए देखा जा सकता है। उनके चेहरे पर खून और घाव के निशान हैं। फिर उन्हें उठते और बेसबॉल बैट उठाकर चीनी सैनिकों की पिटाई करते हुए देखा जा सकता है।

    यूजर्स ने ढूंढ़ ली सच्चाई

    इस वीडियो को एक एक्स पर एक यूजर ने शेयर करते हुए लिखा, "#GalwanBattleOfGalwan का लीक फुटेज #SalmanKhan के कुछ सीन्स वायरल हो रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये रियल फुटेज नहीं है। कुछ यूजर्स ने कमेंट्स में इसकी सारी पोल पट्टी खोल दी।

    इस वीडियो को एआई की मदद से बनाया गया है। एक यूजर ने लिखा, "जब यह घटना हुई, तब वहां बर्फ नहीं थी। लगता है यह एआई द्वारा बनाया गया है।" दूसरे ने कहा, "इंस्टाग्राम पर इसे एआई से बनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यहां पर पढ़े लिखे लोग हैं।'

    क्या है बैटल ऑफ गलवान की कहानी?

    अपूर्वा लखिया द्वारा निर्देशित 'बैटल ऑफ गलवान' भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच 2020 में हुई गलवान घाटी पर हुई झड़प को दिखाएगी। फिर से जीवंत करती है। एक दुर्लभ सीमा संघर्ष जो बिना किसी अस्त्र के इस्तेमाल के घातक रूप में बदल गया। इसके बजाय, सैनिकों ने लाठी और पत्थरों से आमने-सामने की लड़ाई का सहारा लिया, जिससे यह हाल के भारतीय इतिहास की सबसे भावनात्मक कहानियों में से एक बन गई।

