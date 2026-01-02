Pawan Singh: धमकियों के साये में नई शुरुआत: पावर स्टार पवन सिंह ने नए साल पर लखनऊ के नए आशियाने में बसाया घर

जागरण संवाददाता, आरा(भोजपुर)। नए साल की शुरुआत भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह के लिए कई मायनों में खास रही। एक ओर जहां हाल के दिनों में उन्हें कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने की खबरों ने सुर्खियां बटोरीं, वहीं दूसरी ओर उन्होंने 2026 का स्वागत लखनऊ में अपने नए आलीशान घर में गृह प्रवेश के साथ किया। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच अभिनेता ने मां के साथ मंदिर जाकर पूजा-पाठ की और फिर नए आशियाने में कदम रखा।

पवन सिंह को हाल ही में एक अज्ञात नंबर से फोन कॉल आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। फोन पर कथित तौर पर उन्हें बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के साथ किसी मंच को साझा न करने की चेतावनी दी गई थी। इस घटना के बाद प्रशासन ने पवन सिंह की सुरक्षा और कड़ी कर दी। धमकी भरे माहौल के बीच भी पवन सिंह ने संयम और आस्था के साथ नए साल की शुरुआत की, जो उनके प्रशंसकों के लिए भी एक मजबूत संदेश माना जा रहा है।

नए साल के मौके पर पवन सिंह अपनी मां के साथ लखनऊ स्थित नए घर में शिफ्ट होते नजर आए। उनके साथ एक सुरक्षा गार्ड भी मौजूद था। गृह प्रवेश से पहले अभिनेता ने मंदिर जाकर भगवान की पूजा की और मां के साथ आशीर्वाद लिया। इसके बाद विधि-विधान से नए घर में प्रवेश किया। इस दौरान पवन सिंह बेहद शांत और आत्मविश्वास से भरे दिखे। उनका यह अंदाज साफ संकेत देता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वे निजी जीवन में सकारात्मक शुरुआत पर विश्वास रखते हैं।

बताया जा रहा है कि पवन सिंह का यह नया घर लखनऊ के पॉश इलाके सुशांत गोल्फ सिटी में स्थित है। यह इलाका आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अभिनेता का यह कदम न सिर्फ उनके निजी जीवन में बदलाव का संकेत है, बल्कि बढ़ी सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर एक व्यावहारिक फैसला भी माना जा रहा है।

पवन सिंह केवल एक सफल अभिनेता ही नहीं, बल्कि बिहार की चर्चित हस्तियों में भी शुमार हैं। उनके हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 16.75 करोड़ रुपये से अधिक है। उनके नाम भोजपुरी सिनेमा के कई सुपरहिट गाने और फिल्में दर्ज हैं, जिनकी लोकप्रियता बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर देश-विदेश तक फैली हुई है।

संपत्ति की बात करें तो पवन सिंह के पास मुंबई में चार फ्लैट हैं। इसके अलावा लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में नया आलीशान फ्लैट, बिहार के आरा स्थित पैतृक घर और पटना में भी उनकी प्रॉपर्टी है। आरा में स्थित उनके घर में उनका पूरा परिवार एक साथ रहता है, जहां वे अक्सर समय बिताने पहुंचते हैं।

पवन सिंह का निजी जीवन भी हमेशा चर्चा में रहा है। उन्होंने पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से की थी, जिनका 2015 में दुखद निधन हो गया। इसके बाद 2018 में उन्होंने ज्योति सिंह से दूसरी शादी की, हालांकि वर्तमान में दोनों के बीच तलाक को लेकर कानूनी विवाद चल रहा है।