एयरपोर्ट पर गिरे Thalapathy Vijay, बेकाबू फैंस के बीच एक्टर को इस हाल में पहुंचाया गया घर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की फैन-फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जहां भी अभिनेता स्पॉट होते हैं, वहां फैंस की भीड़ लग जाती है। थलापति विजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। इस बीच अभिनेता के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है।

दरअसल, थलापति विजय बीती शाम को एयरपोर्ट पर गिर गए। चेन्नई एयरपोर्ट से उनका वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता को बड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी तक पहुंचाया गया। मलेशिया गए थे एक्टर हुआ यूं कि थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) के ऑडियो लॉन्च के लिए मलेशिया गए हुए थे। बीते दिन मलेशिया में फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट हुआ, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि इस फिल्म के बाद वह एक्टिंग से किनारा कर रहे हैं।