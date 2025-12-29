एयरपोर्ट पर गिरे Thalapathy Vijay, बेकाबू फैंस के बीच एक्टर को इस हाल में पहुंचाया गया घर
बीती शाम को थलापति विजय (Thalapathy Vijay) को एयरपोर्ट पर देखकर लोग इस कदर क्रेजी हो गए कि एक्टर को घेर लिया। एक्टर एयरपोर्ट पर ही गिर गए। उन्हें बड़ी ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ के सुपरस्टार थलापति विजय (Thalapathy Vijay) की फैन-फॉलोइंग इतनी तगड़ी है कि जहां भी अभिनेता स्पॉट होते हैं, वहां फैंस की भीड़ लग जाती है। थलापति विजय इन दिनों अपनी आगामी फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं। इस बीच अभिनेता के साथ कुछ ऐसा हुआ, जिसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है।
दरअसल, थलापति विजय बीती शाम को एयरपोर्ट पर गिर गए। चेन्नई एयरपोर्ट से उनका वीडियो सामने आया है जिसमें अभिनेता को बड़ी मशक्कत के साथ गाड़ी तक पहुंचाया गया।
मलेशिया गए थे एक्टर
हुआ यूं कि थलापति विजय अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) के ऑडियो लॉन्च के लिए मलेशिया गए हुए थे। बीते दिन मलेशिया में फिल्म का ऑडियो लॉन्च इवेंट हुआ, जहां उन्होंने कन्फर्म किया कि इस फिल्म के बाद वह एक्टिंग से किनारा कर रहे हैं।
एयरपोर्ट पर गिरे थलापति विजय
28 दिसंबर की शाम को थलापति विजय मलेशिया से चेन्नई लौटे। जैसे ही एक्टर एयरपोर्ट पर आए, फैंस की भीड़ उनके इंतजार में खड़ी थी और एक्टर को देखते ही बेकाबू हो गई। पीटीआई के एक्स हैंडल पर जारी वीडियो के मुताबिक, थलापति विजय को गार्ड भीड़ से बचाते हुए गाड़ी के पास ले जा रही थी। गाड़ी के करीब पहुंचते ही एक्टर गिर गए। हालांकि, बॉडीगार्ड्स ने उन्हें तुरंत उठाया और गाड़ी में बिठाया।
यह भी पढ़ें- Jana Nayagan OTT Release: थिएटर के बाद इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी Thalapathy Vijay की आखिरी फिल्म, कब और कहां देखें?
VIDEO | TVK chief Vijay stumbled and fell while trying to get into his car at the Chennai airport.— Press Trust of India (@PTI_News) December 28, 2025
A large crowd of fans gathered to welcome him as he returned from Malaysia.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/x42Kpd0AsW
बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट परिसर में खड़ी एक्टर की एक कार को भी नुकसान पहुंचा है। थलापति विजय के साथ ऐसी हरकत करने पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
कब रिलीज हो रही थलापति विजय की आखिरी फिल्म?
एच विनोद के निर्देशन में बनी फिल्म जन नायकन थलापति विजय की आखिरी फिल्म है। फिल्म में बॉबी देओल, पूजा हेगड़े जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म अगले साल 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।