फैंस के लिए छोड़ी एक्टिंग...Jana Nayagan के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने कही दिल की बात

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया में अपनी फिल्म 'जन नायकन' के मोस्ट अवेटेड ऑडियो लॉन्च इवेंट में, एक्टर-पॉलिटिशियन विजय ने कहा कि उन्होंने अपने फैंस के लिए सिनेमा छोड़ने का फैसला किया है, जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया, जिसमें एक 'कोट्टई' (किला) भी शामिल है।

फैंस के लिए छोड़ा सिनेमा- थलापति विजय तमिलनाडु में, 'कोट्टई' (जिसका मतलब किला होता है) शब्द किसी के गढ़ के साथ-साथ फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी प्रतीक है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक किला है, जिसमें आजादी के बाद से राज्य की विधानसभा, सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय है। एक्टर ने कहा, 'जब मैं सिनेमा में आया, तो मैंने सोचा था कि मैं यहां एक छोटा सा रेत का घर बना रहा हूं। लेकिन आप सबने मेरे लिए एक महल बना दिया है। फैंस ने मुझे एक किला बनाने में मदद की… इसीलिए मैंने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया है। जिन फैंस ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उनके लिए खुद सिनेमा छोड़ रहा हूं'।

मलेशियाई फैंस का किया धन्यवाद विजय ने खास तौर पर मलेशियाई फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, 'अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक मजबूत दुश्मन की जरूरत होती है। जब कोई मजबूत दुश्मन होता है, तभी आप और मजबूत बनते हैं। इसलिए, 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा। आइए, लोगों के लिए इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, मलेशिया। ‘थलपति तिरुविझा’ नाम का यह पांच से छह घंटे का शानदार कार्यक्रम विजय के राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले उनका फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का मौका था।

इस इवेंट में कड़ी सुरक्षा और मलेशियाई पुलिस के सख्त 'नो-पॉलिटिक्स' निर्देश के बीच लाइव परफॉर्मेंस और इमोशनल भाषण हुए। टिप्पु, अनुराधा श्रीराम और सैंधवी जैसे सिंगर्स ने स्टेज पर समां बांध दिया, उन्होंने 'थलपति कचेरी' और 'ओरु पेरे वरलाारू' जैसे हिट गानों पर परफॉर्म किया, जिन्हें पहले ही फैंस की तारीफ मिल चुकी थी।