Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फैंस के लिए छोड़ी एक्टिंग...Jana Nayagan के ऑडियो लॉन्च पर विजय ने कही दिल की बात

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    मलेशिया में अपनी फिल्म 'जना नायकन' के ऑडियो लॉन्च इवेंट में एक्टर-पॉलिटिशियन विजय ने कहा कि उन्होंने अपने फैंस के लिए सिनेमा छोड़ने का फैसला किया है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    जन नायकन के ऑडियो लॉन्च पर क्या बोले विजय

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मलेशिया में अपनी फिल्म 'जन नायकन' के मोस्ट अवेटेड ऑडियो लॉन्च इवेंट में, एक्टर-पॉलिटिशियन विजय ने कहा कि उन्होंने अपने फैंस के लिए सिनेमा छोड़ने का फैसला किया है, जिन्होंने उन्हें सब कुछ दिया, जिसमें एक 'कोट्टई' (किला) भी शामिल है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फैंस के लिए छोड़ा सिनेमा- थलापति विजय

    तमिलनाडु में, 'कोट्टई' (जिसका मतलब किला होता है) शब्द किसी के गढ़ के साथ-साथ फोर्ट सेंट जॉर्ज का भी प्रतीक है, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया एक किला है, जिसमें आजादी के बाद से राज्य की विधानसभा, सचिवालय और मुख्यमंत्री का कार्यालय है। एक्टर ने कहा, 'जब मैं सिनेमा में आया, तो मैंने सोचा था कि मैं यहां एक छोटा सा रेत का घर बना रहा हूं। लेकिन आप सबने मेरे लिए एक महल बना दिया है। फैंस ने मुझे एक किला बनाने में मदद की… इसीलिए मैंने उनके लिए खड़े होने का फैसला किया है। जिन फैंस ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैं उनके लिए खुद सिनेमा छोड़ रहा हूं'।

    vijay (5)

    यह भी पढ़ें- Kantara से Dhurandhar तक, हीरो समेत इन खलनायकों के नाम रहा ये साल, चारों तरफ से बटोरी तारीफें

    ऑडियो लॉन्च 27 दिसंबर को कुआलालंपुर के बुकित जलील स्टेडियम में ऑर्गनाइज किया गया था, जिसमें लगभग 1 लाख फैंस आए और इस तरह के इवेंट में सबसे ज्यादा दर्शकों के लिए मलेशियाई बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया। श्रीलंका के बाद मलेशिया दुनिया में सबसे बड़ी तमिल आबादी का घर है।

    मलेशियाई फैंस का किया धन्यवाद

    विजय ने खास तौर पर मलेशियाई फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा, 'अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, तो आपको दोस्तों की जरूरत नहीं हो सकती, लेकिन आपको एक मजबूत दुश्मन की जरूरत होती है। जब कोई मजबूत दुश्मन होता है, तभी आप और मजबूत बनते हैं। इसलिए, 2026 में इतिहास खुद को दोहराएगा। आइए, लोगों के लिए इसका स्वागत करने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, मलेशिया। ‘थलपति तिरुविझा’ नाम का यह पांच से छह घंटे का शानदार कार्यक्रम विजय के राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले उनका फिल्मी दुनिया को अलविदा कहने का मौका था।

    इस इवेंट में कड़ी सुरक्षा और मलेशियाई पुलिस के सख्त 'नो-पॉलिटिक्स' निर्देश के बीच लाइव परफॉर्मेंस और इमोशनल भाषण हुए। टिप्पु, अनुराधा श्रीराम और सैंधवी जैसे सिंगर्स ने स्टेज पर समां बांध दिया, उन्होंने 'थलपति कचेरी' और 'ओरु पेरे वरलाारू' जैसे हिट गानों पर परफॉर्म किया, जिन्हें पहले ही फैंस की तारीफ मिल चुकी थी।

    इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर, अनिरुद्ध रविचंदर ने एक्टर के हिट गानों के मेडले के साथ 45 मिनट का ट्रिब्यूट दिया। तमिल सिनेमा के दिग्गज, डायरेक्टर एटली, नेल्सन और लोकेश कनगराज ने एक्टर के साथ अपने अनुभव शेयर किए।

    कब टेलीकास्ट होगा ऑडियो लॉन्च

    'जना नायकन' में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, मामिथा बैजू, प्रकाश राज, गौतम मेनन, प्रियामणि और नरेन जैसे कलाकार हैं, यर फिल्म 9 जनवरी, 2026 को पोंगल पर दुनिया भर में रिलीज होगी, जो प्रभास की द राजा साब और रेड जायंट मूवीज की शिवकार्तिकेयन स्टारर पराशक्ति से टकराएगी। ऑडियो लॉन्च इवेंट 4 जनवरी, 2026 को जी तमिल पर टेलीकास्ट होगा।

    यह भी पढ़ें- Netflix पर एक्शन-कॉमेडी का भौकाल टाइट, नंबर-1 पर ट्रेंड कर रही है साउथ फिल्म