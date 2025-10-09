Thalapathy Vijay के घर की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, तृषा-नयनतारा के बाद एक्टर के घर को मिली उड़ाने की धमकी
थलापति विजय कई सालों तक अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करने के बाद अब राजनीति में आकर लोगों की सेवा कर रह हैं। हाल ही में अभिनेता से राजनेता बने साउथ स्टार विजय के चेन्नई स्थित घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंच पुलिस ने छानबीन की
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टिंग से राजनीति की दुनिया में कदम रख चुके थलापति विजय पिछले कुछ समय से चर्चा में हैं। कुछ समय पहले उनकी राजनीतिक पार्टी तमिलागा वेत्री कझगम की रैली के दौरान करीब 39 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब एक बार फिर से वह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं।
रिपोर्ट्स की मानें तो राजनेता थलापति विजय के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसके बाद गुरुवार को उनके घर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ये पहली बार नहीं है, जब किसी एक्टर को इस तरह की धमकी मिली है। इससे पहले नयनतारा और तृषा कृष्णन के घर को उड़ाने की धमकी भी मिल चुकी है।
पुलिस कंट्रोल रूम में आया था धमकी भरा फोन
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस कंट्रोल को एक फोन आया था, जिसमें अभिनेता और राजनेता थलपति विजय के चेन्नई में नीलांकराई स्थित कपालीश्वर नगर स्थित घर के पास बम रखने का दावा किया गया था। एक्टर के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिलते ही, बम विशेषज्ञ अपने खोजी कुत्तों को लेकर थलापति विजय के घर पहुंचे। उनके घर से लेकर आसपास सभी जगह पर लंबी छानबीन के बाद उन्होंने ये खुलासा किया कि बम की धमकी महज एक अफवाह है।
कुछ ऐसी ही घटना तृषा कृष्णन और नयनतारा के साथ भी हुई थी, जहां उनके घरों को बम से उड़ाने की अफवाह ने जोर पकड़ लिया था। अधिकारियों को ये शक है कि ये काम किसी मानसिक रूप से असंतुलित कॉलर का काम हो सकता है।
धमकी देने वाले शख्स को ढूंढ रही है पुलिस
थलापति विजय एक अभिनेता होने के साथ-साथ एक राजनेता भी हैं। इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पुलिस फिलहाल उस कॉलर को ढूंढ रही है, जो लगातार सितारों के घर को बम से उड़ाने की अफवाह फैला रहा है।इस घटना के बाद विजय के फैंस को उनकी सिक्योरिटी की चिंता सता रही है। आपको बता दें कि थलापति विजय के पास वाय कैटेगरी की सिक्योरिटी है।
जब उनके घर पर बम ढूंढा जा रहा था, तो वह उस वक्त अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। राजनीति के साथ-साथ वह फिल्मों के जरिए भी अपने फैंस के करीब रहेंगे, उनकी मूवी 'जाना नयगन' जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होगी।
