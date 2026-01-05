Language
    पैप्स पर Jaya Bachchan के कमेंट को लेकर Sunil Grover ने कसा तंज? कॉमेडियन ने कह दी ऐसी बात; वीडियो वायरल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:02 AM (IST)

    जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने हाल ही में पैपराजी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने पैप्स के कपड़े और उनके रवैये पर कमेंट किया था। अब सुनील ग्रो ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    जया बच्चन के बयान पर सुनील ग्रोवर का कमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पैपराजी पर नाराजगी जाहिर की थी और उनके कपड़ों पर भी कमेंट किया था। अब कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने इसको लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें हो रही हैं।

    दरअसल, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए थे। इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान (Aamir Khan) की मिमिक्री की। शो में उन्होंने आमिर के लहजे में बात की और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक्टर के जैसे ही थी।

    सुनील ग्रोवर ने किया जया बच्चन की ओर इशारा

    इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर आमिर खान की स्टाइल में पैपराजी को पोज देते हुए भी नजर आए। उन्होंने फोटोज क्लिक कराने के बीच एक पैप को कहा, "कपड़े अच्छे पहने हुए हैं तुमने। पैंट अच्छी है आज।" सुनील ग्रोवर का ये कमेंट जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने इसे जया बच्चन के बयान से जोड़ दिया।

    पैप्स को लेकर जया बच्चन का विवादित बयान

    जया बच्चन ने कुछ समय पहले मोजो स्टोरी को दिए इंटरव्यू में पैप्स के कपड़ों पर कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि उनका पैपराजी के साथ रिलेशनशिप जीरो है।

    उन्होंने यह भी कहा था, "यह कौन लोग हैं? क्या इन्हें इस देश के लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रेन किया गया है? आप इन्हें मीडिया कहते हैं? मैं मीडिया से ही आती हूं। मेरे पिता एक जर्नलिस्ट थे। मैं ऐसे लोगों की बहुत इज्जत करती हूं लेकिन ये जो बाहर गंदे, टाइट पैंट पहनकर, हाथ में मोबाइल लेकर घूमते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि उनके पास मोबाइल फोन है, वे आपकी तस्वीर ले सकते हैं और जो चाहें कह सकते हैं।"

