पैप्स पर Jaya Bachchan के कमेंट को लेकर Sunil Grover ने कसा तंज? कॉमेडियन ने कह दी ऐसी बात; वीडियो वायरल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जया बच्चन (Jaya Bachchan) ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में पैपराजी पर नाराजगी जाहिर की थी और उनके कपड़ों पर भी कमेंट किया था। अब कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर (Sunil Grover) ने इसको लेकर कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी तारीफें हो रही हैं।

दरअसल, कपिल शर्मा के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो (The Great Indian Kapil Show) में कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे आए थे। इस एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान (Aamir Khan) की मिमिक्री की। शो में उन्होंने आमिर के लहजे में बात की और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक्टर के जैसे ही थी।