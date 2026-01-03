पीछे के गेट से जाओ... Jaya Bachchan पर भड़के पैपराजी, एक्ट्रेस को दे डाली ये नसीहत

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन जया बच्चन की पैपराजी और उनके कपड़ों पर की गई टिप्पणी से बहस छिड़ गई, जिसमें कई लोगों ने एक्ट्रेस के अपमानजनक बयान के लिए उनकी आलोचना की। अब, हाल ही में एक बातचीत में, मशहूर पैपराजो वरिंदर चावला ने जया बच्चन की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी और बताया कि उन्हें पर्सनली एक्ट्रेस की बातें पसंद नहीं आईं।

दूसरे एक्टर्स से की तुलना सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए चावला ने कहा, 'मेरे कर्मचारियों के बारे में उनकी टिप्पणियों से हमें पर्सनली बहुत बुरा लगा। हम सभी को दुख हुआ। अपनी बात कहने के कई तरीके होते हैं, लेकिन यह सही तरीका नहीं था। यह बताते हुए कि कैसे कई एक्टर्स ने मीडिया के साथ सीमाएं तय की हैं, उन्होंने कहा, 'आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, इन सभी ने पैपराजी को चाय पर बुलाया और हमसे विनम्रता से रिक्वेस्ट की कि हम उनके बच्चों की तस्वीरें न लें। आज तक, हमने उस रिक्वेस्ट का सम्मान किया है और उनके बच्चों की कभी तस्वीरें नहीं लीं।

यह भी पढ़ें- Rekha को लगी जया बच्चन वाली बीमारी! एयरपोर्ट पर लेडी फैन को दिया धक्का, भड़क उठे यूजर्स पैपराजी नहीं लेंगे उनकी तस्वीरें कई फोटोग्राफर्स ने इस बारे में बात की कि अगर जया जी नहीं चाहतीं कि हम उनकी तस्वीरें खींचें, तो शायद हमें यह पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। बॉयकॉट के तौर पर नहीं, बल्कि बस उन्हें प्यार से बताकर कि हम अब उनकी तस्वीरें नहीं खींचेंगे। हमारे लड़कों ने कभी उनके साथ बदतमीजी नहीं की। वे हमेशा उन्हें इज्जत से 'जया जी' कहकर बुलाते हैं। भगवान जाने वह हर समय इतनी परेशान क्यों दिखती हैं।

जया बच्चन को पीछे के गेट से जाना चाहिए इवेंट्स में सेलेब्स के लिए पैपराजी को इग्नोर करने के आसान ऑप्शन के बारे में बात करते हुए, पैपराजो ने शेयर किया, 'हर इवेंट में दो एंट्री होती हैं, रेड कार्पेट और बैक एंट्री। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी फोटो खींची जाए, तो चुपचाप पीछे के गेट से अंदर आ जाएं। आपकी PR टीम और इवेंट ऑर्गनाइजर आसानी से आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानबूझकर रेड कार्पेट पर चलते हैं और फिर हंगामा करते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है'।

कैमरामैन के कपड़ों पर वेटरन स्टार के कमेंट पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा, 'जया जी के घर में कई स्टाफ मेंबर होंगे जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे, कौन जानता है कि उनकी फाइनेंशियल हालत या पर्सनल परेशानियां क्या हैं? उनके कमेंट्स सिर्फ फोटोग्राफर्स को ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री में काम करने वाले हर किसी को प्रभावित करते हैं, जिसमें स्पॉट बॉय भी शामिल हैं। यह दिखाता है कि वह आम आदमी को कैसे देखती हैं।