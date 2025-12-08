Rekha को लगी जया बच्चन वाली बीमारी! एयरपोर्ट पर लेडी फैन को दिया धक्का, भड़क उठे यूजर्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सेलेब्स के साथ सेल्फी लेना हर फैन का सपना होता है। लेकिन कई मौके पर फिल्मी सितारे अपने फैंस के साथ नाइंसाफी करते हुए नजर आते हैं और उन्हें फोटो देने से मना कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हाल ही में 71 वर्षीय वेटरन एक्ट्रेस रेखा ने किया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर रेखा का एक लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक लेडी फैन को धकेलती हुईं नजर आ रही हैं और सेल्फी देने से मना कर रही हैं।

इसके बाद यूजर्स ने रेखा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है और उनकी तुलना अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से करने लगे हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं- रेखा ने फैन को दिया धक्का सोमवार को अभिनेत्री रेखा को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान वह ब्लैक कलर की आउटफिट में नजर आईं और उनका एयरपोर्ट लुक काफी शानदार दिखी। जब रेखा एयरपोर्ट से बाहर आ रही थीं, तभी एक लेडी फैन सेल्फी लेने के लिए उनकी तरफ दौड़ती हुई पहुंची। लेकिन रेखा ने हाथ से उसको धकेलते हुए फोटो देने से मना कर दिया और आगे चलती बनीं।

दूसरे यूजर ने लिखा है- इसे देखने के बाद रेखा और जया बच्चन में क्या अंतर है। एक अन्य यूजर ने कहा है- सेलेब्स की पूजा करना बंद कर दो। इस तरह से तमाम यूजर्स ने रेखा को लेकर अपनी-अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रेखा से पहले कई सेलेब्स भी एयरपोर्ट पर फैंस के साथ इस तरह का बर्ताव कर चुके हैं।