    11 साल बाद रेखा का कमबैक? बिना फिल्मों के भी कर रहीं कमाई, 300 करोड़ की हैं मालकिन, जानिए पूरी नेटवर्थ!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 06:16 PM (IST)

    फिल्मों में कमबैक कर रही हैं रेखा!

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) को लेकर अक्सर खबरें आती ही रहती हैं। रेखा भले ही फिल्में ना करती हों, लेकिन लाइमलाइट हमेशा उनके इर्द-गिर्द रहती है। कभी रेखा के लुक्स चर्चा में आते हैं, तो कभी उनका अतीत उन्हें सुर्खियों में ले आता है। अब लीजिए खबर आ रही है कि रेखा फिल्मों में वापसी करने जा रही हैं। अब किस फिल्म से रेखा की वापसी होगी और क्या वाकई रेखा में कमबैक करेंगी, ये तो बाद की बात है लेकिन सवाल ये है कि रेखा बिना फिल्मों के भी करोड़ों की मालकिन हैं और आलीशान जिंदगी जीती हैं। आइए जानते हैं रेखा की इसी कहानी के बारे में...

    कमबैक के लिए तैयार हैं रेखा?
    दरअसल रेखा के खास दोस्त और डिजाइनर मनीष मल्होत्रा इन दिनों फिल्म गुस्ताख इश्क (Gustaakh Ishq) को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म को मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने प्रोड्यूस किया और इस फिल्म में विजय वर्मा (Vijay Varma) के साथ फातिमा सना शेख नजर आएंगी। फिल्म का प्रमोशन इन दिनों जोरों शोरों से चल रहा है। हाल ही में खुद मनीष मल्होत्रा ने ही खुलासा किया है कि रेखा इस फिल्म से कमबैक करने वाली थीं लेकिन फिर बात नहीं बनी।

    दरअसल न्यूज 18 शोशा को दिए एक इंटरव्यू में मनीष ने बताया कि रेखा गुस्ताख इश्क में दिखने वाली थीं लेकिन फिल्म में रेखा का रोल काफी छोटा था। ऐसे में मनीष को लगा कि रेखा के कद के हिसाब रोल बहुत छोटा है, ऐसे में उन्होंने खुद ही रेखा को इस रोल के लिए मना कर दिया। हालांकि मनीष मल्होत्रा ने आगे कहा, भले ही रेखा 'गुस्ताख इश्क' का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वो जल्द ही अपनी अगली फिल्म में कास्ट करेंगे। उधर खबर है कि मनीष मीना कुमारी पर फिल्म बना रहे हैं, ऐसे में हो सकता है कि रेखा हमें उस फिल्म में दिख जाएं। हालांकि इसको लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है।

    Rekha Ne

    बिना फिल्मों के भी आलीशान है रेखा की जिंदगी
    वहीं रेखा की बात करें तो रेखा करीब 11 साल से पर्दे से दूर हैं। साल 2014 में रेखा ने सुपर नानी नाम की फिल्म में काम किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने यमला पगला दीवाना में एक कैमियो भी किया था। हालांकि इसके अलावा वो ऐसे किसी फिल्म में नहीं दिखी, लेकिन इन फिल्मों के अलावा अब भी करोड़ों की कमाई करती हैं। दरअसल रेखा अक्सर किसी टीवी शो में खास अपीयरेंस देती हैं, तो वहीं मैग्जीन्स, फोटोशूट्स, इवेंट्स और ब्रांड्स रेखा के पास हैं। अवॉर्ड शोज में भी रेखा की अपीयरेंस के लिए उन्हें अच्छी खासी रकम दी जाती है।

    ऐसे में कमाई के कई जरिए हैं, जिनसे रेखा की आमदनी होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, रेखा की नेटवर्थ करीब 332 करोड़ रुपये है। फिल्मों के अलावा, उनके पास 25 करोड़ रुपये तक की संपत्ति और साड़ियों का एक शानदार कलेक्‍शन है। करोड़ों की प्रोपर्टी की रेखा मालकिन हैं। रेखा का बंगला बसेरा है, जिसमें वो रहती हैं और इसी की कीमत करीब 100 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। वहीं रेखा के पास लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है। रेखा उन चंद एक्ट्रेसेस में आती हैं, जिनके पास रोल्स रॉयस जैसी कार है। रेखा ने साल 1970 में सावन भादों से डेब्यू किया था। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया और आज रेखा अकेले ही अपनी जिंदगी जी रही हैं।

