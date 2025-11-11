अब इंटरनेशनल स्टेज पर छाएंगीं Rekha, 45 साल बाद 'उमराव जान' को मिली ये बड़ी उपलब्धि
1981 में रिलीज हुई बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक Umrao Jaan अब 4K वर्जन में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित होने जा रही है। फिल्म की इस उपलब्धि पर रेखा ने अपनी खुशी जाहिर की है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल जून की शुरुआत में मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान के 4Kवर्जन की मुंबई में एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी। अब यह फिल्म एक और उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार है क्योंकि इसे पहली बार भारत से बाहर सऊदी अरब के रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया जाएगा।
मुजफ्फर अली भी रेड सी फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल हो रहे हैं। जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है, उनके लिए बता दें कि यह छह क्लासिक इंटरटेनशनल और अरब फिल्मों को समर्पित ट्रेजर्स स्ट्रैंड कैटेगरी का हिस्सा होगी।
45 साल बाद फिल्म को मिली ये उपलब्धि
वैराइटी की रिपोर्ट के अनुसार रेखा ने इस अवसर पर अपना रिएक्शन व्यक्त करते हुए कहा, 'इस इमोशनल फिल्म को 45 साल बाद एक नया जीवन मिलने और प्रतिष्ठित रेड सी फिल्म फेस्टिवल में नए दर्शकों से जुड़ने का अवसर मिलना बेहद रोमांचक और बेहद सार्थक है। 1981 की क्लासिक फिल्म उमराव जान, को फेस्टिवल के ट्रेजर्सस्ट्रैंड में मशहूर फिल्म निर्माता अल्फ्रेडहिचकॉक की एक फिल्म के साथ प्रदर्शित होते देखना एक शानदार पल है जो न केवल एक आशीर्वाद है बल्कि दिल को गहराई से प्रभावित करता है।
इंग्रिड बर्गमैन और ग्रेगरी पेक स्टाररअल्फ्रेड हिचकॉक की 1944 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर स्पेलबाउंड भी इसी लिस्ट में शामिल है। उन्होंने आगे कहा, 'उमराव जान मेरी आत्मा के ताने-बाने में गहराई से रची-बसी है। वह सिर्फ एक किरदार नहीं है, वह मेरी भावनाओं और सपनों की गहराई को दिखाने वाले एक मिरर की तरह है। वास्तव में, कोई कह सकता है कि वह कई जन्मों की गूंज के माध्यम से मेरी आत्मा का प्रतिबिम्ब है, एक ऐसी कहानी का चित्रण करती है जो लाखों दिलों की धड़कनों से परे है'। रेड सी फिल्म फेस्टिवल का पांचवां वर्जन 4-13 दिसंबर को जेद्दा में आयोजित होने वाला है।
उमराव जान के बारे में
उमराव जान की कहानी अमीरन (रेखा) के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसके पिता द्वारा उसके खिलाफ गवाही देने के बाद एक भ्रष्ट पुलिसवाले द्वारा वेश्यालय में बेच दिया जाता है। साल बीतते हैं और अमीरन बड़ी होकर एक मशहूर कवियित्री और एक प्रसिद्ध वेश्या बन जाती है, जिसे उमराव जान के नाम से जाना जाता है।
रेखा स्टारर उमराव जान पहली बार रेड सी फिल्म फेस्टिवल के पांचवें वर्जन में दिखाई जाएगी। एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि यह फिल्म उनकी आत्मा के ताने-बाने में कैसे रची-बसी है।
