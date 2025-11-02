Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rekha ने बाथरूम में 13 साल छोटे एक्टर संग दिया था न्यूड सीन, सिनेमा जगत में छिड़ गया था बड़ा विवाद

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:52 AM (IST)

    वेटरन एक्ट्रेस Rekha सिनेमा जगत की लेडी सुपरस्टार के तौर पर जानी जाती हैं। लेकिन उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। आज हम आपको रेखा के उस विवादित सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 13 साल छोटे एक्टर संग बाथरूम में न्यूड सीन दिया था।

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेत्री रेखा का विवादित सीन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Rekha हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। सिनेमा जगत में लंबे समय तक राज करने वालीं रेखा की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। आज हम आपको रेखा के एक ऐसे विवादित सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 90s के एक सुपरस्टार संग बाथरूम में न्यूड सीन देकर इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हैरान करने वाली बात ये थी कि रेखा उस अभिनेता से 13 साल बड़ी हैं। आइए जानते हैं कि यहां किस एक्टर और कौन सी मूवी के सीन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    रेखा का विवादित न्यूड सीन

    70 से लेकर 90 के दशक तक लगातार हिट फिल्मों के झड़ी लगाने वालीं रेखा ने अपने दौर में भी कई अभिनेताओं संग किसिंग और हॉट सीन्स देकर सबका ध्यान खींचा। लेकिन साल 1996 में आई एक सुपरहिट फिल्म में रेखा का बाथरूम न्यूड सीन (Rekha Hot Scene) देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पर्दे पर अपनी कमाल की अदाकारी और सादगी से दर्शकों की दिल जीतने वालीं रेखा का ये हॉट अवतार पहले नहीं देखा गया था। 

    REKHA (5)

     

    यह भी पढ़ें- 'मैं वासना से भरी थी,' जब 180 फिल्में करने वालीं एक्ट्रेस ने खोले थे गहरे राज, 80s में बनी थीं लेडी सुपरस्टार

    दरअसल उस फिल्म का नाम था खिलाड़ियों का खिलाड़ी (Khiladiyon Ka Khiladi) और जिस एक्टर संग रेखा ने बाथरूम में इंटीमेट सीन दिया था, वह अक्षय कुमार (Akshay Kumar) थे। जी हां, इस मूवी में अक्षय और रेखा का एक गाना था, जिसके बोल थे- इन द नाइट नो कंट्रोल... (In The Night No Control)। इस गीत में इन दोनों के बीच कई हॉट सीन्स को दिखाया गया था, जिसमें एक बाथरूम न्यूड सीन शामिल रहा, जिसको लेकर बाद में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। 

    REKHA (4)

    इसको लेकर अक्षय कुमार और रेखा दोनों को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। क्योंकि उस दौर में इससे पहले कभी-भी किसी फिल्म कलाकारों के बीच ऐसे अंतरंग दृश्यों को नहीं फिल्माया गया था। 

    रेखा संग जुड़ा था अक्षय का नाम

    फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अक्षय कुमार और रेखा के बीच जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। आलम ये रहा कि अभिनेता के साथ रेखा का नाम जुड़ने लगा था। माना जा रहा था कि रेखा और अक्षय के बीच काफी नजदीकियां बढ़ गई थीं। लेकिन कभी भी इन दोनों ने इस मामले पर खुलकर बात नहीं की थी। हैरानी वाली बात ये थी कि अक्की रेखा से उम्र में काफी छोटे हैं।

    यह भी पढ़ें- Rekha Birthday: 7 अफेयर, 1 शादी...फिर भी अकेली हैं रेखा, रहस्यमयी बंगले को बनाया अपना आशियाना!