Rekha ने बाथरूम में 13 साल छोटे एक्टर संग दिया था न्यूड सीन, सिनेमा जगत में छिड़ गया था बड़ा विवाद

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Rekha हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक हैं। सिनेमा जगत में लंबे समय तक राज करने वालीं रेखा की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है। आज हम आपको रेखा के एक ऐसे विवादित सीन के बारे में बताने जा रहे हैं, जब उन्होंने 90s के एक सुपरस्टार संग बाथरूम में न्यूड सीन देकर इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी थी।

हैरान करने वाली बात ये थी कि रेखा उस अभिनेता से 13 साल बड़ी हैं। आइए जानते हैं कि यहां किस एक्टर और कौन सी मूवी के सीन के बारे में जिक्र किया जा रहा है। रेखा का विवादित न्यूड सीन 70 से लेकर 90 के दशक तक लगातार हिट फिल्मों के झड़ी लगाने वालीं रेखा ने अपने दौर में भी कई अभिनेताओं संग किसिंग और हॉट सीन्स देकर सबका ध्यान खींचा। लेकिन साल 1996 में आई एक सुपरहिट फिल्म में रेखा का बाथरूम न्यूड सीन (Rekha Hot Scene) देखकर हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि पर्दे पर अपनी कमाल की अदाकारी और सादगी से दर्शकों की दिल जीतने वालीं रेखा का ये हॉट अवतार पहले नहीं देखा गया था।