आमिर खान के बेटे की फिल्म के लिए खतरा बनी Battle Of Galwan, टालनी पड़ेगी रिलीज?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म बैटल ऑफ गलवान साल 2026 की सबसे बड़ी हिंदी रिलीज के तौर पर देखी जा रही है। सुपरस्टार सलमान खान के लिए ये मूवी बहुत मायने रखती है, क्योंकि निर्देशक अपूर्वा लखिया की बैटल ऑफ गलवान से भाईजान के करियर के तार जुड़े हैं। लेकिन इससे पहले खबर आ रही है कि सलमान की ये वॉर ड्रामा मूवी उनके अजीज दोस्त आमिर खान के बेटे जुनैद खान के लिए सिरदर्द बन गई है।
जुनैद की अगली फिल्म का नाम मेरे रहो है, जिसकी रिलीज डेट में बैटल ऑफ गलवान की वजह से फेरबदल हो सकता है। पूरा मामला क्या है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं-
आगे बढ़ेगी जुनैद की फिल्म मेरे रहो
साल 2024 में फिल्म महाराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखने के बाद अभिनेता आमिर खान के बेटे व अभिनेता जुनैद खान का सफर मिला जुला रहा। उसके बाद पिछले साल उनकी फिल्म लवयापा प्रदर्शित हुई। जुनैद को उनकी दोनों फिल्मों में अभिनय के लिए खूब सराहना मिली, लेकिन दोनों फिल्में कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। अब उनकी उम्मीदें टिकी फिल्म मेरे रहो पर टिकी हैं।
इस फिल्म को उनके पिता आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है और इसमें उनके साथ अभिनेत्री साई पल्लवी मुख्य भूमिका में हैं। पहले निर्माताओं ने इस फिल्म को 24 अप्रैल को प्रदर्शित करने की योजना बनाई थी। हालांकि, उनकी इस योजना में बाधा बन रही है सलमान खान अभिनीत फिल्म बैटल ऑफ गलवान, जिसे सलमान की इस मूवी को 17 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा।
अगर सलमान की फिल्म चल जाती है, तो मेरे रहो को पर्याप्त स्क्रीन नहीं मिल पाएगी। ऐसे में खबरें हैं कि फिल्म मेरे रहो के लिए नई रिलीज तिथि पर विचार किया जा रहा है। बेटे की तीसरी फिल्म के साथ आमिर भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। इसलिए वह भी रिलीज तिथि बदलने के लिए तैयार हैं। अब इस फिल्म को जुलाई में प्रदर्शित किया जा सकता है। हालांकि, अभी तक फिल्म की बदली रिलीज डेट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
बैटल ऑफ गलवान पर सबकी नजरें
हाल ही में सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान का टीजर रिलीज हुआ है, जिसे फैंस की तरफ से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। सलमान की इस मूवी पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये फिल्म उनके एक्टिंग करियर के लिए डिफाइनिंग साबित हो सकती है।
