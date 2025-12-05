Language
    'मेरे अमिताभ बच्चन...' Ameesha Patel ने जया की पैप्स वाली कंट्रोवर्सी का दिया तगड़ा जवाब, लोगों ने की तारीफ

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 08:06 PM (IST)

    हाल ही में पैप्स ने अमीषा पटेल (Ameesha Patel) को स्पॉट किया, जहां गलती से उन्होंने उन्हें जया बच्चन कह दिया। इस पर अमीषा ने मजाकिया अंदाज ...और पढ़ें

    Hero Image

    अमीषा पटेल ने दिया जया को जवाब (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमीषा पटेल (Ameesha Patel) बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चहेती एक्ट्रेस हैं। इसका एक कारण ये है कि वो हमेशा अपने फैंस और पैप्स के साथ बड़ी संजीदगी से पेश आती हैं। हाल ही में कुछ पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया जहां उनके अंदाज और जवाब ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

    जया बच्चन को अमीषा का जवाब

    दरअसल बीते दिनों एक अवॉर्ड नाइट में अमीषा एक चमचमाती ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर निकलीं। उनके ग्लैमर के आगे अभी की कई एक्ट्रेसेज का अंदाज फीका पड़ जाएगा। इस बीच कुछ पैप्स धोखे से अमीषा को जया बच्चन कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर अमीषा थोड़ा चौंक गईं और उन्हें हंसी भी आई। मजाक में उन्होंने कहा,'मेरे अमिताभ बच्चन कहां हैं।' पैप्स उनसे सवाल करते हैं कि जया बच्चन ने उनके (Paparazzi Culture) लिए जो बोला है उसपर वो क्या कहना चाहेंगी। इस पर अमीषा कहती हैं,'सबका अपना ओपीनियन हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुपर्ब है।'

    इसके बाद अमीषा पटेल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि बिना कहे अमीषा पटेल ने जया बच्चन को जवाब दे डाला है।

     
     
     
    यूजर्स ने की अमीषा की तारीफ

    वहीं फैंस अमीषा के इस कमेंट पर प्यार लुटा रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट किया,'हमेशा की तरह प्यारी।'एक और ने लिखा,'बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री अमीषा पटेल।' एक अन्य ने कहा,'बहुत सुंदर लग रही हो।'किसी ने कमेंट किया, "जब इन लोगों ने खुद बॉयकॉट कर दिया तो हर किसी से ओपिनियन क्यों पूछते हैं। साफ़ है कि वे विवाद खड़ा करना चाहते हैं।" एक और यूजर ने लिखा, "तुम लोगों का सहारा पैप्स ही तो है, इसी वजह से न्यूज में बने रहते हो।"

    क्या है पूरा मामला?

    बता दें कि जया बच्चन कुछ समय पहले वी द वूमेन नाम से एक इवेंट अटेंड करने आई थीं जहां उन्होंने पैप्स के लिए कहा था, "ये गंदे-गंदे पैंट पहनकर, मोबाइल लेकर आ जाते हैं।"

    उन्होंने आगे कहा कि कई पपराजी मानते हैं कि सिर्फ मोबाइल फोन रखने से उन्हें तस्वीरें लेने और लोगों से अपनी मर्जी से बात करने का हक मिल जाता है। इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी थी।

