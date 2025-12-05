'मेरे अमिताभ बच्चन...' Ameesha Patel ने जया की पैप्स वाली कंट्रोवर्सी का दिया तगड़ा जवाब, लोगों ने की तारीफ

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमीषा पटेल (Ameesha Patel) बॉलीवुड की सबसे ज्यादा चहेती एक्ट्रेस हैं। इसका एक कारण ये है कि वो हमेशा अपने फैंस और पैप्स के साथ बड़ी संजीदगी से पेश आती हैं। हाल ही में कुछ पैप्स ने उन्हें स्पॉट किया जहां उनके अंदाज और जवाब ने सभी का ध्यान आकर्षित किया।

जया बच्चन को अमीषा का जवाब दरअसल बीते दिनों एक अवॉर्ड नाइट में अमीषा एक चमचमाती ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर निकलीं। उनके ग्लैमर के आगे अभी की कई एक्ट्रेसेज का अंदाज फीका पड़ जाएगा। इस बीच कुछ पैप्स धोखे से अमीषा को जया बच्चन कहकर बुलाते हैं। ये सुनकर अमीषा थोड़ा चौंक गईं और उन्हें हंसी भी आई। मजाक में उन्होंने कहा,'मेरे अमिताभ बच्चन कहां हैं।' पैप्स उनसे सवाल करते हैं कि जया बच्चन ने उनके (Paparazzi Culture) लिए जो बोला है उसपर वो क्या कहना चाहेंगी। इस पर अमीषा कहती हैं,'सबका अपना ओपीनियन हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों से बहुत प्यार करती हूं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुपर्ब है।'