शत्रुघ्न सिन्हा ने जया बच्चन पर कसा तंज, एक्ट्रेस ने पैपराजी के गंदे और टाइट पैंट पर किया था कमेंट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और एक राजनेता हैं। अपने बेबाक बयानों को लेकर वह काफी जाने जाते हैं। मसला कोई भी हो शत्रुघ्न अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने पैपराजी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने जया बच्चन द्वारा पैप्स के गंदे और टाइट पैंट वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आइए जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने जया बच्चन के विवाद बयान पर पलटवार किया है। जया के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज कुछ दिन एक समारोह के दौरान जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर हल्ला बोला था। कई मौके पर देखा गया है कि जया और पैप्स के बीच मतभेद होता हुआ नजर आया है। एक्ट्रेस का बर्ताव इस वजह से हमेशा से विवादों में भी रहा है। जया ने अपने बयान में कहा था- ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं। गंदे और टाइट पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर बस घूमते रहते हैं। इसके बाद से सिने जगत में हलचल पैदा हो गई और जया बच्चन के इस बयान का आलोचना होने लगी।

इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधे तौर पर पैपराजी की तारीफ की और जया बच्चन के बयान पर तंज कसा है। हालांकि, इसके बाद अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जया की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं।