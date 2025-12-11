Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शत्रुघ्न सिन्हा ने जया बच्चन पर कसा तंज, एक्ट्रेस ने पैपराजी के गंदे और टाइट पैंट पर किया था कमेंट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 03:24 PM (IST)

    हाल ही में अभिनेत्री जया बच्चन ने एक इवेंट के दौरान पैपराजी के ड्रेसिंग सेंस पर विवादित बयान दिया था। अब इसको लेकर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी राय ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    शत्रुघ्न सिन्हा और जया बच्चन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। शत्रुघ्न सिन्हा हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता और एक राजनेता हैं। अपने बेबाक बयानों को लेकर वह काफी जाने जाते हैं। मसला कोई भी हो शत्रुघ्न अपनी राय रखने से पीछे नहीं हटते हैं। हाल ही में एक इवेंट के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा ने पैपराजी की जमकर तारीफ की है और उन्होंने जया बच्चन द्वारा पैप्स के गंदे और टाइट पैंट वाले बयान पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आइए जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा है और किस तरह से उन्होंने जया बच्चन के विवाद बयान पर पलटवार किया है। 

    जया के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा का तंज

    कुछ दिन एक समारोह के दौरान जया बच्चन ने पैपराजी को लेकर हल्ला बोला था। कई मौके पर देखा गया है कि जया और पैप्स के बीच मतभेद होता हुआ नजर आया है। एक्ट्रेस का बर्ताव इस वजह से हमेशा से विवादों में भी रहा है। जया ने अपने बयान में कहा था- ये लोग कौन हैं और कहां से आते हैं। गंदे और टाइट पैंट पहनकर हाथ में मोबाइल लेकर बस घूमते रहते हैं। इसके बाद से सिने जगत में हलचल पैदा हो गई और जया बच्चन के इस बयान का आलोचना होने लगी। 

    shatrughansinha (1)

    यह भी पढ़ें- Rekha को लगी जया बच्चन वाली बीमारी! एयरपोर्ट पर लेडी फैन को दिया धक्का, भड़क उठे यूजर्स

    अब जया के इस बयान को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी राय रखी है। दरअसल हाल ही में एक इवेंट शत्रुघ्न शामिल हुए, जहां मौजूद पैप्स उनसे अपने बारे में सवाल पूछा, इस पर शत्रुघ्न ने कहा- आप लोग पैंट भी अच्छे पहनते हैं और शर्ट भी अच्छी पहनते हैं। इसके बाद मौके पर मौजूद सभी पैप्स ने शत्रुघ्न सिन्हा को धन्यवाद कहा। 

    shatrughansinha

    इस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा ने सीधे तौर पर पैपराजी की तारीफ की और जया बच्चन के बयान पर तंज कसा है। हालांकि, इसके बाद अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या जया की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आती है या नहीं। 

    बच्चन फैमिली को बायकॉट करने की उठी मांग

    पैपराजी के खिलाफ जया बच्चन के इस दुर्व्यवहार को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया पर बच्चन फैमिली को बायकॉट करने  की मांग उठी गई थी। नेटिजंस का मानना था कि जया और उनके परिवार की तस्वीरों को पैप्स न खींचे और जहां भी वे स्पॉट हो तो उन्हें अनदेखा करें। 

    यह भी पढ़ें- पत्नी संग Dharmendra का हालचाल लेने पहुंचे जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, लोगों ने की थी दोस्ती तोड़ने की कोशिश