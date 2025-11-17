Language
    पत्नी संग Dharmendra का हालचाल लेने पहुंचे जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, लोगों ने की थी दोस्ती तोड़ने की कोशिश

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    बॉलीवुड सुपरस्टार Dharmendra के हॉस्पिटल से घर के आने बाद उनके जिगरी दोस्त और को-स्टार शत्रुघ्न सिन्हा अपनी पत्नी पूनम के साथ उनका हालचाल लेने पहुंचे। लेकिन क्या आपको पता है एक दौर था जब दोनों की दोस्ती को तोड़ने की पूरी कवायद की गई थी। लेकिन दोनों ने ऐसे लोगों और स्थिति को बड़ी अच्छी तरह संभाला था। 

    Hero Image

    पत्नी संग धर्मेंद्र का हालचाल लेने पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिनों बाद उनके प्रिय मित्र और को-स्टार शत्रुघ्न सिन्हा इस संकट की घड़ी में परिवार का हालचाल जानने हेमा मालिनी के घर पहुंचे। सोमवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर दो तस्वीरें और एक मैसेज शेयर किया।

    शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ये ट्वीट

    शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीटर पर पूनम सिन्हा और हेमा मालिनी के साथ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अपनी 'बेस्ट हाफ' पूनम सिन्हा के साथ हमारी बेहद प्यारी फैमिली फ्रेंड बेहतरीन इंसानों में से एक, बेहतरीन स्टार और कलाकार, एक अच्छी सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से मिलने, उनका अभिवादन करने और ईश्वर से आशीर्वाद पाने गया।

    इस पोस्ट ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं। एक यूजर ने कमेंट किया, 'कितना खूबसूरत पल कैद हुआ है , एक ही फ्रेम में शालीनता और गर्मजोशी! सर शत्रुघ्न सिन्हा आपके शब्द बिल्कुल सही लगते हैं। धरम जी के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। ईश्वर आप सभी का भला करे'।

     

    दोनों के बीच डाली गई थी दरार

    शत्रुघ्न और धर्मेंद काफी करीबी दोस्त हैं लेकिन एक वक्त था जब शत्रुघ्न बड़े स्टार बनते गए तो उनके बीच दरार डालने की कोशिश की जाने लगी। शत्रुघ्न ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की थी, खासकर फिल्म दोस्त की सफलता के बाद। जब कुछ लोगों ने धर्मेंद्र से कहा कि शत्रुघ्न ने फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट ले लिया है, तो धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह मेरा छोटा भाई है, अगर उसे सफलता मिलती है तो मुझे खुशी होगी।"

    धर्मेंद्र का इलाज घर पर जारी

    धर्मेंद्र को बुधवार (12 नवंबर) तड़के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 31 अक्टूबर से उनका वहां इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉ. प्रो. प्रतित समदानी ने एनडीटीवी से पुष्टि की कि दिग्गज अभिनेता का इलाज "घर पर ही जारी रहेगा। धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज घर पर ही होगा क्योंकि परिवार ने उन्हें घर पर ही देखभाल प्रदान करने का फैसला किया है।" धर्मेंद्र के परिवार ने भी एक बयान जारी कर अस्पताल से उनकी छुट्टी की पुष्टि की।

    इसमें लिखा था, 'श्री धर्मेंद्र को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे घर पर ही अपना ट्रीटमेंट जारी रखेंगे। हम मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे आगे कोई भी अटकलें ना लगाएं और इस दौरान उनकी और उनके परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें। हम उनके जल्दी ठीक होने की और लंबी उम्र की कामना करते हैं। कृपया उनका सम्मान करें क्योंकि वह आपसे प्यार करते हैं।"

    शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र ने जलजला, जीने नहीं दूंगा, लोहा और आग ही आग जैसी फिल्मों में साथ काम किया है।

