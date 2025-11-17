पत्नी संग Dharmendra का हालचाल लेने पहुंचे जिगरी दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा, लोगों ने की थी दोस्ती तोड़ने की कोशिश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिनों बाद उनके प्रिय मित्र और को-स्टार शत्रुघ्न सिन्हा इस संकट की घड़ी में परिवार का हालचाल जानने हेमा मालिनी के घर पहुंचे। सोमवार को शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने एक्स हैंडल पर दो तस्वीरें और एक मैसेज शेयर किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शत्रुघ्न सिन्हा ने किया ये ट्वीट शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीटर पर पूनम सिन्हा और हेमा मालिनी के साथ तस्वीरें शेयर कीं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अपनी 'बेस्ट हाफ' पूनम सिन्हा के साथ हमारी बेहद प्यारी फैमिली फ्रेंड बेहतरीन इंसानों में से एक, बेहतरीन स्टार और कलाकार, एक अच्छी सांसद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी से मिलने, उनका अभिवादन करने और ईश्वर से आशीर्वाद पाने गया।

Along with my 'bestest half' @PoonamSinha went to meet, greet & God Bless, our very dear family friend, one of the finest human beings, star/actress, par excellence, artist of the highest calibre, an able Parliamentarian @dreamgirlhema

Our prayers are with them all & we inquired… pic.twitter.com/yc0pfHkpT2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) November 17, 2025 दोनों के बीच डाली गई थी दरार शत्रुघ्न और धर्मेंद काफी करीबी दोस्त हैं लेकिन एक वक्त था जब शत्रुघ्न बड़े स्टार बनते गए तो उनके बीच दरार डालने की कोशिश की जाने लगी। शत्रुघ्न ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ लोगों ने जानबूझकर दोनों के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश की थी, खासकर फिल्म दोस्त की सफलता के बाद। जब कुछ लोगों ने धर्मेंद्र से कहा कि शत्रुघ्न ने फिल्म की सफलता का पूरा क्रेडिट ले लिया है, तो धर्मेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, "वह मेरा छोटा भाई है, अगर उसे सफलता मिलती है तो मुझे खुशी होगी।"

धर्मेंद्र का इलाज घर पर जारी धर्मेंद्र को बुधवार (12 नवंबर) तड़के मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। 31 अक्टूबर से उनका वहां इलाज चल रहा था। धर्मेंद्र का इलाज कर रहे डॉ. प्रो. प्रतित समदानी ने एनडीटीवी से पुष्टि की कि दिग्गज अभिनेता का इलाज "घर पर ही जारी रहेगा। धर्मेंद्र जी को सुबह करीब 7:30 बजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उनका इलाज घर पर ही होगा क्योंकि परिवार ने उन्हें घर पर ही देखभाल प्रदान करने का फैसला किया है।" धर्मेंद्र के परिवार ने भी एक बयान जारी कर अस्पताल से उनकी छुट्टी की पुष्टि की।