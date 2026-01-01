Spirit First Look: हाथ में शराब, मुंह में सिगरेट और जख्म... प्रभास-तृप्ति डिमरी के 'स्पिरिट' लुक ने मचाया धमाल
Spirit First Look: संदीप रेड्डी वांगा की नई फिल्म स्पिरिट का पहला लुक रिवील कर दिया गया है। प्रभास (Prabhas) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) फिल्म में ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'एनिमल' के बाद संदीप रेड्डी वांगा फिर से धमाल मचाने की तैयारी में हैं। डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग तो पहले ही शुरू हो गई थी। अब फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर के जरिए फिल्म की लीड कास्ट प्रभास (Prabhas) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) का लुक रिवील हुआ है।
संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक रही और इसकी वजह फिल्म से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एग्जिट थी। दीपिका को आउट कर तृप्ति ने एंट्री ली और तभी से प्रभास संग उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए लोग बेकरार थे। अब आखिरकार 'स्पिरिट' से दोनों का लुक आउट हो गया है।
नए साल पर स्पिरिट का लुक आउट
'स्पिरिट' के मेकर्स ने फैंस को नए साल की सौगात प्रभास और तृप्ति डिमरी के फर्स्ट लुक रिवील करने के साथ दी। उन्होंने आधी रात को फिल्म का पहला लुक शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "आइए नए साल का स्वागत जोश से भरे पहले पोस्टर के साथ करें।"
प्रभास और तृप्ति साथ में आए नजर
इस पोस्टर में प्रभास का बैकसाउड लुक दिखाई दे रहा है। हाथ में शराब, मुंह में सिगरेट और पूरे शरीर पर जख्म के निशान हैं। शर्टलेस प्रभास के लंबे बाल उन पर सूट कर रहे हैं। वहीं, तृप्ति डिमरी साड़ी में दिख रही हैं। वह प्रभास के लिए लाइटर जला रही हैं। दोनों का लुक देखने लायक है। सोशल मीडिया पर स्पिरिट के पोस्टर से फैंस खुश हो गए हैं।
क्यों स्पिरिट से आउट हुईं दीपिका पादुकोण?
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म में तृप्ति से पहले दीपिका कास्ट की गई थीं, लेकिन ज्यादा फीस और 8 घंटे शिफ्ट डिमांड की वजह से उन्हें फिल्म से हाथ धोना पड़ा था। बाद में संदीप ने इशारों-इशारों में एक्ट्रेस पर स्क्रिप्ट लीक करने का भी आरोप लगाया था। 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड आज भी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसके सपोर्ट में कई एक्टर्स आए। फिलहाल, स्पिरिट मूवी की रिलीज का एलान नहीं किया गया है।
