Spirit First Look: हाथ में शराब, मुंह में सिगरेट और जख्म... प्रभास-तृप्ति डिमरी के 'स्पिरिट' लुक ने मचाया धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'एनिमल' के बाद संदीप रेड्डी वांगा फिर से धमाल मचाने की तैयारी में हैं। डायरेक्टर की अपकमिंग फिल्म 'स्पिरिट' की शूटिंग तो पहले ही शुरू हो गई थी। अब फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी कर दिया गया है। इस पोस्टर के जरिए फिल्म की लीड कास्ट प्रभास (Prabhas) और तृप्ति डिमरी (Triptii Dimri) का लुक रिवील हुआ है।

संदीप रेड्डी वांगा की 'स्पिरिट' इस साल की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में से एक रही और इसकी वजह फिल्म से दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) की एग्जिट थी। दीपिका को आउट कर तृप्ति ने एंट्री ली और तभी से प्रभास संग उनकी केमिस्ट्री देखने के लिए लोग बेकरार थे। अब आखिरकार 'स्पिरिट' से दोनों का लुक आउट हो गया है।

नए साल पर स्पिरिट का लुक आउट 'स्पिरिट' के मेकर्स ने फैंस को नए साल की सौगात प्रभास और तृप्ति डिमरी के फर्स्ट लुक रिवील करने के साथ दी। उन्होंने आधी रात को फिल्म का पहला लुक शेयर किया है। इसे शेयर करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, "आइए नए साल का स्वागत जोश से भरे पहले पोस्टर के साथ करें।"