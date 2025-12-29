The RajaSaab Trailer 2.0: रहस्य और रोमांच से भरा हॉरर मिस्ट्री का ट्रेलर रिलीज, भूतों से टक्कर ले रहे प्रभास
The RajaSaab Trailer 2.0: प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्म द राजासाब 9 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। फैंस पहले ही फिल्म के लिए काफी एक्स ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। प्रभास की हॉरर मिस्ट्री 'द राजासाब' का फैंस को बेसब्री से इंतजार है, जो 9 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस बीच मेकर्स ने फैंस की एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए ट्रेलर 2.0 रिलीज कर दिया है।
द राजासाब 2.0 ट्रेलर
द राजासाब 2.0 ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें प्रभास का किरदार राजासाब अपनी दादी को परेशान करने वाले भूत से बदला लेने की ठानता है लेकिन खुद को एक मायामहल में फंसा हुआ पाता है जहां निकलना उतना आसान नहीं है। इस बीच कई घटनाएं घटती हैं जिनसे वह एक-एक करके निपटता है। भूत का किरदार संजय दत्त ने निभाया है वहीं बमन ईरानी भी एक अहम किरदार में हैं। आखिर में प्रभास का खतरनाक क्लाउन लुक सामने आता है जो कि काफी अलग और डरावना है।
ट्रेलर की शुरुआत प्रभास की जबरदस्त एंट्री से होती है, जिसके बाद जरीना वहाब नजर आती हैं। कहानी तब शुरू होती है जब जरीना का किरदार सब कुछ भूल जाता है, सिवाय संजय दत्त के किरदार के। कुछ शॉट्स के बाद, प्रभास एक भुतहा महल में घुसते हैं, जहां संजय उन्हें परेशान करते हैं। महल के अंदर, प्रभास का सामना चारों ओर घूम रहे भूतों, रात में जिंदा हो जाने वाली बेजान तस्वीरों और मगरमच्छों से होता है। ट्रेलर के आखिर में बमन ईरानी यह समझने की कोशिश करते दिखते हैं कि क्या हो रहा है और प्रभास ग्रे बालों में नजर आते हैं, और फिर जोकर जैसा यूनिक और सरप्राइजिंग लुक अपनाते हैं।
द राजा साब: कास्ट, क्रू, रिलीज डेट
कल्कि 2898 AD के बाद, प्रभास 'द राजा साब' के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त, जरीना वहाब, रिद्धि कुमार, निधि अग्रवाल और मालविका मोहनन मुख्य भूमिकाओं में हैं। द राजा साब को मारुति ने डायरेक्ट किया है, टीजी विश्व प्रसाद और कृति प्रसाद ने प्रोड्यूस किया है और ईशान सक्सेना इसके को-प्रोड्यूसर हैं। यह फिल्म 2022 से प्रोडक्शन में है और इसकी रिलीज में कई बार देरी हुई है। प्रभास की 'द राजासाब' 9 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर थलपति विजय की जन नायगन से टकराएगी।
कृपया धैर्य रखें।