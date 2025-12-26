Dhurandhar के बाद दीपिका पादुकोण पर Dhruv Rathee का वार, भड़के यूजर्स बोले- 'बांग्लादेश पर कब बोलेगा?'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। यूट्यूबर ध्रुव राठी (dhruv rathee) विवादों के घेरे में ना रहें, ये कहना नहीं सोचना भी मुश्किल लगता है। यूट्यूब पर अपने वीडियोज के जरिए ध्रुव राठी अक्सर सवाल उठाते हैं। ध्रुव राठी की मिली-जुली ऑडिएंस है। कुछ लोग उनके वीडियोज को पसंद करते हैं, तो कुछ उनका विरोध भी करते हैं।

हाल ही में ध्रुव राठी ने फिल्म धुरंधर (Dhurandhar) को लेकर जमकर इसके खिलाफ बोला। फिल्म को प्रोपेगेंडा तक बता दिया। रणवीर सिंह के साथ साथ फिल्म के मेकर्स पर सवाल खड़े किए। अब लीजिए ध्रुव राठी (Dhruv Rathi Video) ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को भी लपेटे में लिया और इसके चंगुल में आईं हैं दीपिका पादुकोण, जिनकी खूबसूरती को ध्रुव ने फेक बता दिया है। क्या है ये पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं।

फेक है बॉलीवुड की ब्यूटी? दरअसल हाल ही में ध्रुव ने पहले धुरंधर के खिलाफ जमकर बोला और अब उन्होंने अपना एक नया वीडियो रिलीज किया है। इस वीडियो का टाइटल है बॉलीवुड सेलेब्रिटीज की नकली सुंदरता (The FAKE Beauty of Bollywood Celebrities)। ध्रुव ने अपने इस वीडियो में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ब्यूटी स्टैंडर्ड को लेकर बात की है। इस वीडियो में उन्होंने प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शर्मा, श्रुति हासन, शिल्पा शेट्टी, काजोल और दीपिका पादुकोण समेत कई एक्ट्रेसेस का जिक्र किया है और कहा है कि इन सभी ने समाज में फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट किए हैं।

साथ ही इन सभी अभिनेत्रियों में स्किन व्हाइटनिंग यानि स्किन को गोरा बनाने वाले ट्रीटमेंट का सहारा लिया है। अपने इसी वीडियो में ध्रुव ने कहा कि इन सभी एक्ट्रेसेस ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है और जब इनसे पूछा जाता है कि एक दम से इनका चेहरा इतना गोरा कैसे हो गया तो ये कहती हैं कि पहले ये धूप में रहती थीं। इनमें से कुछ एक्ट्रेसेस स्किन व्हाइटनिंग क्रीम का विज्ञापन करती हैं... गोरी त्वचा का राज़ ना तो कोई क्रीम है ना कोई धूप से बचना, रियलिटी है ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जो स्किन लाइटनिंग का पॉपुलर तरीका है।

इसके अलावा कई यूजर्स इस बात को लेकर खफा है कि धुरंधर पर वीडियो बनाने के बाद अब ध्रुव राठी ने इस पर भी वीडियो बना दिया और अब वो बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की खूबसूरती पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं कुछ यूजर्स का कहना है कि ध्रुव ने अबतक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर अभीतक कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया है। ध्रुव राठी इस पर क्यों चुप बैठे हैं। इसके अलावा भी ध्रुव को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।