    करण जौहर से उठा Siddhant Chaturvedi का भरोसा, धड़क 2 के बाद इतनी बड़ी रीमेक को मारी लात?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:53 AM (IST)

    सिद्धांत चतुर्वेदी को आखिरी बार करण जौहर की फिल्म धड़क 2 में देखा गया था। हाल ही में खबर आई कि सिद्धांत अब करण की अगली रीमेक में भी लीड रोल निभाते हुए ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सिद्धांत चतुर्वेदी ने ठुकराई करण जौहर की रीमेक मूवी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से रीमेक का कल्चर बढ़ा है। ऑडियंस चंद फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर रीमेक मूवीज को सिरे से नकार रही हैं। कुछ स्टार्स भी अब रीमेक करने से कतरा रहे हैं। इसमें एक नाम सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) का भी जुड़ गया है।

    हाल ही में ऐसी खबर आई कि सिद्धांत चतुर्वेदी करण जौहर की मोस्ट अवेटेड रीमेक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वह लापता लेडीज की एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा (Pratibha Ranta) के साथ रीमेक में दिखाई देंगे। यह रीमेक है 2019 में आई फिल्म डियर कॉमरेड (Dear Comrade Hindi Remake) की हिंदी रीमेक।

    डियर कॉमरेड पर प्रतिभा रांटा का रिएक्शन

    ऑरिजिनल मूवी डियर कॉमरेड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हिंदी रीमेक का हिस्सा बनने पर सिद्धांत और प्रतिभा ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा, "सम्मान के साथ मैं सभी मीडिया पेजों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज कोई भी बिना वेरिफाइड जानकारी पोस्ट को सर्कुलेट न करें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। यह मेरे साथ काफी समय से हो रहा है। मेरा नाम ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के साथ दोड़ा जा रहा है जिनसे मैं जुड़ी नहीं हूं। इससे अक्सर बेवजह कन्फ्यूजन होता है। मैं इस मामले में आपकी समझ, सहयोग और लगातार समर्थन की सच में सराहना करूंगी।"

    Pratibha Ranta

    रीमेक से सिद्धांत ने बनाई दूरी

    वहीं, सिद्धांत चतुर्वेदी ने डियर कॉमरेड ही नहीं, बल्कि किसी भी रीमेक मूवीज का हिस्सा बनने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वह अब कभी भी रीमेक का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक्टर ने अफवाहों पर कहा, "दोस्तों बस यह क्लियर कर दूं कि यह सच नहीं है। अब मेरे लिए कोई रीमेक नहीं, भले ही मैं ओरिजिनल फिल्म और एक्टर्स का फैन हूं। बहुत सारा प्यार और सम्मान। धन्यवाद। वैसे भी मुझे बहुत टैलेंटेड प्रतिभा रांटा के साथ किसी ओरिजिनल चीज पर काम करना अच्छा लगेगा। इंतजार है।"

    Siddhant chaturvedi

    बता दें कि डियर कॉमरेड से पहले सिद्धांत करण जौहर की धड़क 2 में नजर आए थे जो तमिल फिल्म 'परियेरुम पेरुमल' की हिंदी रीमेक है। इस फिल्म में वह तृप्ति डिमरी के साथ दिखे थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई थी।

