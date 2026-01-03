करण जौहर से उठा Siddhant Chaturvedi का भरोसा, धड़क 2 के बाद इतनी बड़ी रीमेक को मारी लात?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से रीमेक का कल्चर बढ़ा है। ऑडियंस चंद फिल्मों को छोड़कर ज्यादातर रीमेक मूवीज को सिरे से नकार रही हैं। कुछ स्टार्स भी अब रीमेक करने से कतरा रहे हैं। इसमें एक नाम सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) का भी जुड़ गया है।

हाल ही में ऐसी खबर आई कि सिद्धांत चतुर्वेदी करण जौहर की मोस्ट अवेटेड रीमेक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वह लापता लेडीज की एक्ट्रेस प्रतिभा रांटा (Pratibha Ranta) के साथ रीमेक में दिखाई देंगे। यह रीमेक है 2019 में आई फिल्म डियर कॉमरेड (Dear Comrade Hindi Remake) की हिंदी रीमेक।

डियर कॉमरेड पर प्रतिभा रांटा का रिएक्शन ऑरिजिनल मूवी डियर कॉमरेड में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अब हिंदी रीमेक का हिस्सा बनने पर सिद्धांत और प्रतिभा ने रिएक्ट किया है। एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए इन अफवाहों पर रिएक्ट करते हुए कहा, "सम्मान के साथ मैं सभी मीडिया पेजों से रिक्वेस्ट करती हूं कि प्लीज कोई भी बिना वेरिफाइड जानकारी पोस्ट को सर्कुलेट न करें और ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें। यह मेरे साथ काफी समय से हो रहा है। मेरा नाम ऐसे कई प्रोजेक्ट्स के साथ दोड़ा जा रहा है जिनसे मैं जुड़ी नहीं हूं। इससे अक्सर बेवजह कन्फ्यूजन होता है। मैं इस मामले में आपकी समझ, सहयोग और लगातार समर्थन की सच में सराहना करूंगी।"