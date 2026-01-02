Dear Comrade की हिंदी रीमेक में रश्मिका और विजय की जगह लेंगे ये हीरो-हीरोइन, पुरानी फिल्म में लगेगा नया तड़का!
2019 की तेलुगु फिल्म डियर कॉमरेड (Dear Comrade) का हिंदी रीमेक बन रहा है। यह फिल्म रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के करियर की बेहरतरीन फिल्मों में ग ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हिट फिल्म डियर कॉमरेड (Dear Comrade) की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, लेकिन इस बार कास्टिंग अलग होगी। जी हां, 2019 की इस हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बन रहा है जिसकी कास्टिंग भी लगभग तय हो चुकी है।
6 साल पहले जब डियर कॉमरेड रिलीज हुई थी, उसके ठीक बाद ही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म के हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए थे। अब आखिरकार वह इस प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी में हैं। इस फिल्म में कौन मुख्य भूमिका निभाएगा, इसके नाम भी सामने आ गए हैं।
डियर कॉमरेड हिंदी रीमेक की कास्ट
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शन काफी समय से डियर कॉमरेड को फिर से बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन आइडिया हमेशा सही कास्टिंग और टोन ढूंढने का था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच-समझकर दो नाम तय किए हैं। यह नाम हैं सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और प्रतिभा रांटा (Pratibha Ranta)।
सिद्धार्थ और प्रतिभा इसलिए हुई कास्ट
धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी की भूमिका को काफी पसंद किया गया था। कहानी में जरूरी इंटेंसिटी लाने के लिए वह बेस्ट हैं। वहीं, प्रतिभा रांटा इमोशनल आर्क के लिए एकदम फिट बैठती हैं। वह स्टूडियो के साथ एक और प्रोजेक्ट के लिए बातचीत कर रही थीं और इस रोल के लिए भी वह सही हैं।
मेकर्स हिंदी रीमेक में फिल्म के ओरिजिनल आर्क को बनाए रखेगा, लेकिन इसे पैन इंडियन ऑडियंस के हिसाब से ढाला जाएगा। मेकर्स इसे एक रूटीन रीमेक की तरह नहीं देख रहे हैं। आइडिया यह है कि डियर कॉमरेड को नई ऑडियंस के लिए फिर से बनाया जाए, बिना इस बात को कम किए कि ओरिजिनल फिल्म को क्या खास बनाता था। पहले कहा जा रहा था कि विजय और रश्मिका भी हिंदी रीमेक में होंगे, लेकिन अब उन्हें हटाकर प्रतिभा और सिद्धांत ने जगह ले ली है।
