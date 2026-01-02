Dear Comrade की हिंदी रीमेक में रश्मिका और विजय की जगह लेंगे ये हीरो-हीरोइन, पुरानी फिल्म में लगेगा नया तड़का!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की हिट फिल्म डियर कॉमरेड (Dear Comrade) की कहानी एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखाई देगी, लेकिन इस बार कास्टिंग अलग होगी। जी हां, 2019 की इस हिट फिल्म का हिंदी रीमेक बन रहा है जिसकी कास्टिंग भी लगभग तय हो चुकी है।

6 साल पहले जब डियर कॉमरेड रिलीज हुई थी, उसके ठीक बाद ही करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शन ने फिल्म के हिंदी रीमेक के राइट्स खरीद लिए थे। अब आखिरकार वह इस प्रोजेक्ट को बनाने की तैयारी में हैं। इस फिल्म में कौन मुख्य भूमिका निभाएगा, इसके नाम भी सामने आ गए हैं।

डियर कॉमरेड हिंदी रीमेक की कास्ट मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक, धर्मा प्रोडक्शन काफी समय से डियर कॉमरेड को फिर से बनाने के बारे में सोच रही थी, लेकिन आइडिया हमेशा सही कास्टिंग और टोन ढूंढने का था। इसीलिए उन्होंने बहुत सोच-समझकर दो नाम तय किए हैं। यह नाम हैं सिद्धांत चतुर्वेदी (Siddhant Chaturvedi) और प्रतिभा रांटा (Pratibha Ranta)।