जींस की फिटिंग देखकर आपको जज कर सकते हैं Shah Rukh Khan, करण जौहर ने खोला किंग खान के OCD का राज
क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान आपसे मिलते ही सबसे पहले आपकी किस चीज पर नजर डालते हैं? आप शायद सोचें कि वो आपकी मुस्कुराहट या आपकी ब ...और पढ़ें
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'किंग खान' यानी शाहरुख खान और मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर की दोस्ती दशकों पुरानी है। करण हमेशा शाहरुख को अपने बड़े भाई की तरह मानते हैं, लेकिन हाल ही में 'द मान्यवर शादी शो' के दौरान करण ने शाहरुख के बारे में एक ऐसी बात शेयर की, जिसे जानकर उनके फैंस हैरान रह जाएंगे। करण ने खुलासा किया कि शाहरुख खान को ओसीडी है, लेकिन यह सिर्फ एक ही चीज को लेकर है- और वो है जींस की फिटिंग।
(Image Source: AI-Generated)
"जींस खराब तो इंसान भी..."
करण जौहर ने बताया कि शाहरुख खान अपनी जींस की फिटिंग को लेकर इतने जुनूनी हैं कि वह इसी के आधार पर सामने वाले इंसान को 'जज' भी कर सकते हैं। करण ने मजाक में कहा, "अगर आपने खराब फिटिंग वाली जींस पहनी है, तो शाहरुख आपको जज करेंगे। उन्हें लगेगा कि आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं।"
करण ने अपना एक एक्सपीरिएंस शेयर करते हुए बताया कि जब भी वह शाहरुख के घर 'मन्नत' जाते हैं, तो वह जींस पहनने से डरते हैं। उन्होंने बताया, "जब मैं मन्नत जाता हूं और शाहरुख मुझे देखते हैं, तो वो एक खास नजर से पूछते हैं कि 'ये जींस कहां से मिली?' और मुझे समझ आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है।"
(Image Source: AI-Generated)
जब करण ने दी थी शाहरुख को फैशन की सलाह
यह जींस का सफर आज का नहीं बल्कि 1994 में फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) के सेट से शुरू हुआ था। उस समय करण जौहर एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे और शाहरुख के कपड़ों की जिम्मेदारी उन्हीं की थी।
करण ने याद करते हुए बताया, "मैंने उनसे कहा कि आप 'रैंगलर' पहनते हैं, लेकिन आपको 'लीवाइस' पहननी चाहिए, क्योंकि उसकी फिटिंग बेहतर होती है और आपका बॉडी टाइप उसमें ज्यादा अच्छा लगेगा।" उस वक्त शाहरुख को लगा कि यह लड़का कौन है और मुझे ऐसी सलाह क्यों दे रहा है?
(Image Source: AI-Generated)
'साउथ बॉम्बे' का वह लड़का और स्मगल की हुई जींस
90 के दशक के उस दौर को याद करते हुए करण ने बताया कि 1994 में भारत में लीवाइस के स्टोर बहुत कम थे और इसे हासिल करना काफी मुश्किल था। जब शाहरुख ने करण की तकनीकी बातों पर सवाल उठाया, तो आदित्य चोपड़ा ने शाहरुख से कहा था, "यह साउथ बॉम्बे से आया है, इन लोगों को फैशन का पता होता है।" इसके बाद ही शाहरुख ने करण की बात मानी। आज आलम यह है कि जींस को लेकर शाहरुख की अपनी एक बहुत मजबूत राय बन चुकी है।
DDLJ के उन कपड़ों को पास रखकर ही सोते थे करण और उदय
(Image Source: AI-Generated)
इन कपड़ों की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि करण जौहर और उदय चोपड़ा रात को उन कपड़ों को अपने पास रखकर सोते थे। आदित्य चोपड़ा ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि अगर एक भी चीज खो गई, तो सीधे घर वापस जाने के लिए तैयार रहना।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।