    Year Ender 2025: मिनिमल लुक से लेकर सस्टेनेबिलिटी तक, इस साल इन 5 ट्रेंड्स का रहा बोलबाला

    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:23 PM (IST)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 में सिलेब्रिटी वेडिंग्ज (Celebrity Wedding 2025) सिर्फ शादी नहीं रहीं, बल्कि फैशन स्टेटमेंट बन गईं। हर वेडिंग लुक, हर ज्वेलरी पीस और हर डेकोर थीम ने दुल्हन-दूल्हे के साथ-साथ लाखों लोगों को इंस्पायर किया।

    इन शादियों ने यह साबित कर दिया कि अब वेडिंग फैशन सिर्फ भारी लहंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि कंफर्ट, पर्सनैलिटी और सस्टेनेबिलिटी भी उतनी ही अहम हो गई है। आइए जानते हैं उन 5 सिलेब्रिटी वेडिंग्स के बारे में, जिन्होंने 2025 में नए फैशन ट्रेंड सेट किए।

    मिनिमल ब्राइडल लुक का चलन

    इस साल कई सिलेब्रिटी दुल्हनों ने हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले लहंगों की जगह सॉफ्ट टोन और मिनिमल डिजाइन को चुना। पेस्टल शेड्स, हल्की जरी और क्लीन सिलुएट ने यह दिखाया कि एलिगेंस सादगी में भी हो सकती है। इस ट्रेंड के बाद मार्केट में भी मिनिमल ब्राइडल कलेक्शन की डिमांड तेजी से बढ़ी।

    ट्रेडिशनल में मॉडर्न ट्विस्ट

    2025 की सिलेब्रिटी शादियों में ट्रेडिशनल आउटफिट्स को मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ स्टाइल किया गया। किसी ने क्लासिक बनारसी साड़ी के साथ बेल्ट जोड़ी, तो किसी ने लहंगे के साथ केप या जैकेट पहनी। इस फ्यूजन स्टाइल ने युवाओं को खासा आकर्षित किया और इंडो-वेस्टर्न वेडिंग लुक्स ट्रेंड में आ गए।

    स्टेटमेंट ज्वेलरी रही फोकस में

    इस साल ब्राइडल ज्वेलरी में “लेस इज मोर” का कॉन्सेप्ट साफ दिखा। सिलेब्रिटी ब्राइड्स ने पूरे सेट की बजाय एक स्टेटमेंट नेकपीस, मांगटीका या ईयररिंग्स को हाइलाइट किया। पोल्की, कुंदन और अनकट डायमंड ज्वेलरी खास तौर पर चर्चा में रही।

    सस्टेनेबल और हैंडलूम फैशन

    2025 की सिलेब्रिटी वेडिंग्स ने सस्टेनेबल फैशन को भी बढ़ावा दिया। कई सितारों ने हैंडलूम साड़ियां, री-यूज किए गए आउटफिट्स और लोकल कारीगरों के तैयार डिजाइनों को चुना। इससे यह मैसेज गया कि शादी जैसे बड़े मौके पर भी इको-फ्रेंडली फैशन को अपनाया जा सकता है।

    पर्सनलाइज्ड वेडिंग स्टाइल

    इस साल का सबसे बड़ा ट्रेंड रहा पर्सनल टच। आउटफिट्स पर कपल के नाम, खास तारीख या उनकी लव स्टोरी से जुड़े मोटिफ्स देखने को मिले। यही वजह है कि 2025 की सिलेब्रिटी शादियां कॉपी-पेस्ट नहीं लगीं, बल्कि हर एक शादी अपनी अलग पहचान बनाती नज़र आई।

    साल 2025 की सिलेब्रिटी वेडिंग्स ने साफ कर दिया कि अब शादी का फैशन सिर्फ दिखावे का नहीं, बल्कि सोच और स्टाइल का एक्सटेंशन है। सादगी, सस्टेनेबिलिटी और पर्सनलाइजेशन-यही वो तीन फैक्टर रहे, जिन्होंने इस साल के वेडिंग ट्रेंड्स को परिभाषित किया और आम लोगों की शादियों को भी नया फैशन डायरेक्शन दिया।