    Year Ender 2025: फैशन है या भद्दा मजाक? 35 लाख का ऑटो बैग और एक टांग वाली जींस देखकर सिर पीट लेंगे आप

    By Swati Sharma Edited By: Swati Sharma
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 12:18 PM (IST)

    साल 2025 में फैशन के नाम पर कुछ अजीब चीजें देखने को मिलीं। 35 लाख का ऑटो बैग हो या एक टांग वाली जींस, लोगों ने फैशन के इन नए ट्रेंड्स को देखकर अपना सि ...और पढ़ें

    साल 2025 के अजीब फैशन लॉन्च (Picture Courtesy: Instagram)

     लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। फैशन की दुनिया हमेशा से अपनी रचनात्मकता और नए प्रयोगों के लिए जानी जाती है, लेकिन साल 2025 इस मामले में कुछ ज्यादा ही अलग रहा। इस साल कई बड़े लग्जरी ब्रांड्स ने ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च (Weird Fashion Launches) किए जिन्हें देखकर लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आया- ‘इसकी क्या जरूरत थी?’

    अजीबोगरीब डिजाइन और आसमान छूती कीमतों वाले इन सामानों (Bizzare Fashion Launches 2025) ने न केवल इंटरनेट पर तहलका मचाया, बल्कि लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या फैशन ब्रांड्स के पास अब नए आइडिया खत्म हो गए हैं। आइए नजर डालते हैं साल 2025 के उन 5 सबसे अजीबो-गरीब लॉन्चेस पर।

    प्राडा का क्रोशिया सेफ्टी पिन (₹69,000)

    Prada Safety Pin

    (Picture Courtesy: Instagram)

    नवंबर 2025 में प्राडा ने एक साधारण सी दिखने वाली सेफ्टी पिन पर क्रोशिया का काम करके उसे ₹69,000 में बेचना शुरू किया। इंटरनेट पर लोगों ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारी दादियां-नानियां इससे कहीं सुंदर डिजाइन ₹10 की पिन पर बना सकती हैं। हालांकि, बैकलैश और ट्रोलिंग के बाद ब्रांड ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा लिया।

    किम कार्दशियन का 'प्यूबिक हेयर' थोंग (करीब ₹3,100)

    किम कार्दशियन ने अक्टूबर 2025 में 'द अल्टीमेट बुश' नाम से अंडरवियर की एक रेंज लॉन्च की। इसमें थोंग के ऊपर नकली बाल (Faux Hair) लगे हुए थे। इसमें ग्राहकों को 12 रंगों और सीधे या घुंघराले बालों को चुनने का ऑप्शन भी दिया गया। ₹3,100 की कीमत वाले इस अजीब प्रोडक्ट को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों ने किम की चॉइस पर खूब सवाल उठाए।

    कोपर्नी की एक पैर वाली जींस (करीब ₹38,345)

    One legged jeans

    (Picture Courtesy: Instagram)

    आमतौर पर हम जींस लेते वक्त उसकी फिटिंग चेक करते हैं, लेकिन फ्रेंच ब्रांड 'कोपर्नी' ने मार्च 2025 में ऐसी जींस लॉन्च की जिसमें एक पैर गायब था। यानी ₹38,000 से ज्यादा खर्च करने के बाद भी आपको आधी-अधूरी जींस ही मिलेगी। सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे अब तक की ‘सबसे स्टूपिड चीज’ करार दिया।

    मोशिनो की 'स्याही के धब्बे' वाली शर्ट (₹80,000)

    Ink stained shirt

    (Picture Courtesy: Instagram)

    हम हमेशा दाग-धब्बों से बचते हैं, लेकिन लग्जरी ब्रांड मोशिनो ने जानबूझकर जेब पर नीली स्याही के धब्बे वाली शर्ट लॉन्च की। इस 'दाग वाली शर्ट' की कीमत ₹80,000 रखी गई। यूजर्स ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा फैशन तो हम सातवीं क्लास में स्कूल की शर्ट पर पेन चलाकर मुफ्त में कर लिया करते थे।

    लुई विटों का 'ऑटो रिक्शा' बैग (₹35 लाख)

    Louis vitton Auto Bag

    (Picture Courtesy: Instagram)

    लग्जरी ब्रांड लुई विटों (Louis Vuitton) ने 'ऑटो बैग' पेश किया। हालांकि यह देखने में क्यूट था, लेकिन इसकी कीमत 35 लाख रुपये रखी गई। भारतीयों ने इस पर खूब मजे लिए और कहा कि इतने पैसे में तो भारत में 10 असली ऑटो रिक्शा खरीदे जा सकते हैं, जिनसे कमाई भी हो सकती है।

    लोएवे का 'टमाटर' क्लच बैग (₹3.5 लाख)

    Tomato clutch

    (Picture Courtesy: Instagram)

    जून 2025 में लोएवे (Loewe) ने एक ऐसा हैंडबैग लॉन्च किया जो बिल्कुल एक पके हुए टमाटर जैसा दिखता था। हाथ से बने इस मेटल के 'टमाटर बैग' की कीमत ₹3.5 लाख थी। फैशन के शौकीनों ने इसे अब तक का सबसे बेतुका बैग बताया।