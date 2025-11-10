Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Prada ने लॉन्च की 69 हजार रुपये की सेफ्टी पिन, लोग पूछ रहे- "क्या ब्रांड का नाम ही सब कुछ है?"

    By Nikhil Pawar Edited By: Nikhil Pawar
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:12 PM (IST)

    सेफ्टी पिन न जाने कितनी बार साड़ी की प्लेटें, दुपट्टे के बॉर्डर और ब्लाउज के टूटे हुक को संभाल चुकी है। जी हां, हर भारतीय महिला की 'इमरजेंसी किट' में इसकी खास जगह होती है। हालांकि अब, इसी साधारण सेफ्टी पिन को इटली के मशहूर लग्जरी ब्रांड प्राडा (Prada) ने एक ऐसी चीज में बदल दिया है, जिसने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्या एक Safety Pin के लिए 69 हजार रुपये खर्च करेंगे आप? (Image Source: Instagram)

    लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक आम भारतीय घर में अगर कोई चीज हमेशा मिल ही जाती है, तो वो है- सेफ्टी पिन। चाहे अलमारी के कोने में हो, दुपट्टे के किनारे लगी हो या मम्मी के पर्स में छिपी हुई, यह छोटी-सी चीज कपड़ों से जुड़ी हर इमरजेंसी की सच्ची साथी रही है। ब्लाउज के टूटे हुए हुक में काम चलाना हो या ढीली हुई साड़ी को संभालना- सेफ्टी पिन हर बार मदद के लिए तैयार रहती है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अब यही सेफ्टी पिन ₹69,000 की मिल रही है? जी हां, और बेचने वाला कोई और नहीं, बल्कि मशहूर लग्जरी ब्रांड Prada है।

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Luxurious (@luxuriousbymm)

    दादी की पिन अब ₹69,000 की 'लग्जरी'

    प्राडा ने हाल ही में अपनी नई "सेफ्टी पिन ब्रोच" लॉन्च की है- एक बड़ा मेटल का पिन, जिस पर रंग-बिरंगे धागे लपेटे गए हैं और आखिर में एक छोटा-सा प्राडा का चार्म लटका है। इसकी कीमत? करीब $775 यानी लगभग ₹69,000।

    इंटरनेट पर ये खबर फैलते ही मानो मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा, "यह है पूंजीवाद का शिखर (Peak Capitalism)" तो किसी ने इसे "ब्रांडिंग की मास्टरक्लास" बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, "अगर मेरी दादी ये देख लें, तो वो भी अपनी साड़ी में लगी सेफ्टी पिन को ‘लग्जरी लाइन’ बना देंगी।"

    लिखी जा रही फैशन की नई परिभाषा

    साड़ी, दुपट्टा, लहंगा या ब्लाउज - हर आउटफिट को इस छोटी-सी पिन ने संभाला है। यह न फैशन का प्रतीक है न दिखावे का, बल्कि यह है 'जुगाड़ की ताकत'। हर महिला के पास किसी न किसी कोने में एक सेफ्टी पिन जरूर होती है, जो जरूरत पड़ते ही चमक उठती है... और अब वही सेफ्टी पिन जब लग्जरी स्टोर की शेल्फ पर “Prada” नाम के साथ रखी गई, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या फैशन अब ब्रांड की ताकत का खेल बन चुका है?

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by BlackSwanSazy (@blackswansazy)

    क्या वाकई लग्जरी सिर्फ नाम का खेल है?

    प्राडा पहले भी आम चीजों को नए अंदाज में पेश कर चुका है - कभी पेपरक्लिप से इंस्पायर्ड ईयररिंग्स तो कभी शॉपिंग बैग जैसे डिजाइन वाले टोट्स। उनकी पहचान ही यही है कि वो साधारण चीज को असाधारण बना देते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन की बात कुछ अलग है। यह वो चीज है जो भारत के हर घर में मुफ्त में मिलती है। एक लोकल दुकान से आप ₹20 में 50 सेफ्टी पिन का पैकेट खरीद सकते हैं। अगर चाहें तो उन पर रंगीन धागे लपेटकर, एक छोटा-सा ट्रिंकेट जोड़कर खुद का “प्राडा-इंस्पायर्ड” वर्जन भी बना सकते हैं।

    जैसा कि एक इंटरनेट यूजर ने कहा- “मैं ये खुद बना सकता हूं, बस उसके साथ प्राडा का चार्म नहीं मिलेगा।”

    असल में, यह मामला सिर्फ एक महंगे सेफ्टी पिन का नहीं है। यह बताता है कि आज का फैशन प्रोडक्ट से ज्यादा उसके विचार और साहस को बेच रहा है। प्राडा सिर्फ पिन नहीं बेच रहा, बल्कि एक कहानी बेच रहा है कि कैसे आम चीजों को नए नजरिए से देखा जा सकता है।

    हो सकता है हमारे लिए सेफ्टी पिन अब भी साड़ी की प्लीट्स संभालने का साथी हो, लेकिन दुनिया के किसी कोने में कोई व्यक्ति उसी पिन को ₹69,000 में अपने ब्लेजर पर सजाकर 'फैशन' कह रहा है।

    यह भी पढ़ें- वेडिंग सीजन लगाएं ग्लैमर का तड़का, इन 7 इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस से पाएं परफेक्ट बोल्ड लुक

    यह भी पढ़ें- Bra और Panty पर क्‍यों बना होता है 'बो'? बेकार नहीं, बड़ी द‍िलचस्‍प है इसके पीछे की असली वजह