Prada ने लॉन्च की 69 हजार रुपये की सेफ्टी पिन, लोग पूछ रहे- "क्या ब्रांड का नाम ही सब कुछ है?"

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। एक आम भारतीय घर में अगर कोई चीज हमेशा मिल ही जाती है, तो वो है- सेफ्टी पिन। चाहे अलमारी के कोने में हो, दुपट्टे के किनारे लगी हो या मम्मी के पर्स में छिपी हुई, यह छोटी-सी चीज कपड़ों से जुड़ी हर इमरजेंसी की सच्ची साथी रही है। ब्लाउज के टूटे हुए हुक में काम चलाना हो या ढीली हुई साड़ी को संभालना- सेफ्टी पिन हर बार मदद के लिए तैयार रहती है।

लेकिन सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि अब यही सेफ्टी पिन ₹69,000 की मिल रही है? जी हां, और बेचने वाला कोई और नहीं, बल्कि मशहूर लग्जरी ब्रांड Prada है। View this post on Instagram A post shared by Luxurious (@luxuriousbymm) दादी की पिन अब ₹69,000 की 'लग्जरी' प्राडा ने हाल ही में अपनी नई "सेफ्टी पिन ब्रोच" लॉन्च की है- एक बड़ा मेटल का पिन, जिस पर रंग-बिरंगे धागे लपेटे गए हैं और आखिर में एक छोटा-सा प्राडा का चार्म लटका है। इसकी कीमत? करीब $775 यानी लगभग ₹69,000। इंटरनेट पर ये खबर फैलते ही मानो मीम्स और जोक्स की बाढ़ आ गई। किसी ने कहा, "यह है पूंजीवाद का शिखर (Peak Capitalism)" तो किसी ने इसे "ब्रांडिंग की मास्टरक्लास" बताया। वहीं कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा, "अगर मेरी दादी ये देख लें, तो वो भी अपनी साड़ी में लगी सेफ्टी पिन को ‘लग्जरी लाइन’ बना देंगी।"

लिखी जा रही फैशन की नई परिभाषा साड़ी, दुपट्टा, लहंगा या ब्लाउज - हर आउटफिट को इस छोटी-सी पिन ने संभाला है। यह न फैशन का प्रतीक है न दिखावे का, बल्कि यह है 'जुगाड़ की ताकत'। हर महिला के पास किसी न किसी कोने में एक सेफ्टी पिन जरूर होती है, जो जरूरत पड़ते ही चमक उठती है... और अब वही सेफ्टी पिन जब लग्जरी स्टोर की शेल्फ पर “Prada” नाम के साथ रखी गई, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या फैशन अब ब्रांड की ताकत का खेल बन चुका है?

View this post on Instagram A post shared by BlackSwanSazy (@blackswansazy) क्या वाकई लग्जरी सिर्फ नाम का खेल है? प्राडा पहले भी आम चीजों को नए अंदाज में पेश कर चुका है - कभी पेपरक्लिप से इंस्पायर्ड ईयररिंग्स तो कभी शॉपिंग बैग जैसे डिजाइन वाले टोट्स। उनकी पहचान ही यही है कि वो साधारण चीज को असाधारण बना देते हैं, लेकिन सेफ्टी पिन की बात कुछ अलग है। यह वो चीज है जो भारत के हर घर में मुफ्त में मिलती है। एक लोकल दुकान से आप ₹20 में 50 सेफ्टी पिन का पैकेट खरीद सकते हैं। अगर चाहें तो उन पर रंगीन धागे लपेटकर, एक छोटा-सा ट्रिंकेट जोड़कर खुद का “प्राडा-इंस्पायर्ड” वर्जन भी बना सकते हैं। जैसा कि एक इंटरनेट यूजर ने कहा- “मैं ये खुद बना सकता हूं, बस उसके साथ प्राडा का चार्म नहीं मिलेगा।”