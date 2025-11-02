वेडिंग सीजन लगाएं ग्लैमर का तड़का, इन 7 इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस से पाएं परफेक्ट बोल्ड लुक

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। देव उठनी एकादशी के साथ ही शादी का सीजन शुरू हो चुका है। यह समय हर किसी के लिए खास होता है, चाहे जिनकी शादी होने वाली है या जो अपने किसी खास की शादी में शामिल होने वाले हैं। ऐसे में खूबसूरत दिखने का एहसास भी खास होता है।

खासकर लड़कियां चाहती हैं कि वह दिखे सबसे अलग और स्टाइलिश। ट्रेडिशनल लुक को मॉडर्न टच देना आजकल का नया फैशन ट्रेंड है, जिसे इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के जरिए बड़ी खूबसूरती से अपनाया जा सकता है।ऐसे कपड़े न सिर्फ दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं, बल्कि पहनने में भी बेहद कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप भी इस वेडिंज सीजन दिखना चाहती हैं सबसे खास, तो यहां बताए गए कुछ खास इंडो-वेस्टर्न ड्रेस आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं

कुर्ता विद स्कर्ट

लंबा एम्ब्रॉयडरी या प्रिंटेड कुर्ता अगर आप फ्लेयर्ड स्कर्ट के साथ पहनें, तो एक शाही और ट्रेडिशनल फील के साथ मॉडर्न लुक भी मिलता है। इसे सिल्वर या ऑक्सीडाइज्ड जूलरी के साथ पेयर करें।

जैकेट स्टाइल लहंगा

लाइटवेट लहंगा पहनें और उसके ऊपर फ्रंट ओपन या शॉर्ट जैकेट कैरी करें। ये ड्रेस सादगी और एलिगेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है।

पलाजो सूट विद केप

प्लेन या फ्लेयर्ड पलाजो को क्रॉप टॉप या शॉर्ट कुर्ते और नेट केप के साथ पहनें। ये आपको ग्रेसफुल और फेस्टिव लुक देता है।

साड़ी ड्रेप स्कर्ट

अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं लेकिन अलग अंदाज में, तो स्कर्ट पर साड़ी स्टाइल का दुपट्टा ड्रेप करें। इसे बेल्ट के साथ फिनिश करें ताकि लुक और भी क्लासी लगे।

अनारकली विद डेनिम जैकेट

ट्रेडिशनल अनारकली को अगर डेनिम जैकेट के साथ टीम करें तो वो बहुत ही यूथफुल और फ्यूजन लुक देता है। साथ में स्टेटमेंट झुमके पहनें।

शरारा सेट विद ऑफ शोल्डर टॉप

शरारा की खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए ट्रेडिशनल दुपट्टा छोड़कर ऑफ शोल्डर या रफल टॉप पहनें। यह लुक पार्टी के लिए भी परफेक्ट है।

धोती पैंट विद क्रॉप टॉप और श्रग

यह एक बहुत ही ट्रेंडी ऑप्शन है जिसमें आप एथनिक को पूरी तरह से मॉडर्न ट्विस्ट के साथ पहन सकती हैं। इसे ब्राइट कलर में चुनें और मिनिमल मेकअप करें।

इन सभी इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेज में आप न सिर्फ स्टाइलिश दिखेंगी, बल्कि कंफर्ट के साथ-साथ अपने लुक में एक नया एक्सपेरिमेंट भी जोड़ेंगी। इस वेडिंग सीजन ट्रेडिशन और ट्रेंड का ये फ्यूजन आपको सबसे अलग और खास बना देगा।

