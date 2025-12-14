Year Ender 2025: इस साल हर किसी की जुबां पर रहे ये 6 ब्यूटी ट्रेंड्स, क्या आपने भी किया ट्राई?
लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 अब विदा लेने वाला है, लेकिन जाते-जाते यह साल हमें खूबसूरती और स्टाइल के कुछ ऐसे शानदार ट्रेंड्स दे गया है, जो न सिर्फ सोशल मीडिया पर छाए रहे बल्कि आम लड़कियों की डेली रूटीन का हिस्सा भी बन गए। इस साल भारी-भरकम मेकअप के बजाय 'नेचुरल ग्लो' और 'सिंपल स्टाइल' का बोलबाला रहा। आइए नजर डालते हैं 2025 के उन 6 सबसे पॉपुलर ब्यूटी ट्रेंड्स पर, जिन्होंने इस साल हर किसी का दिल जीत लिया।
ग्लास स्किन का जादू
इस साल कोरियन ब्यूटी का यह ट्रेंड सबसे ज्यादा हिट रहा। 'ग्लास स्किन' का मतलब है ऐसी त्वचा जो कांच की तरह साफ और चमकदार हो। इसके लिए लोगों ने ढेर सारे मेकअप की जगह अच्छी स्किन केयर, सीरम और मॉइस्चराइजर पर ध्यान दिया। नतीजा? एक ऐसा चेहरा जो बिना हाईलाइटर के भी चमकता है।
मिनिमलिस्ट मेकअप
साल 2025 ने हमें सिखाया कि "कम ही ज्यादा है"। इस साल लड़कियों ने भारी फाउंडेशन की परतों को ना कहा और हल्के टिंटेड मॉइस्चराइजर या बीबी क्रीम को चुना। चेहरे के दाग-धब्बों को पूरी तरह छिपाने के बजाय, अपनी असली त्वचा को फ्लॉन्ट करना इस साल का सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट बना।
बोल्ड चेरी और वाइन लिप्स
भले ही चेहरे का मेकअप हल्का रहा हो, लेकिन होठों के लिए गहरे रंगों ने वापसी की। 'चेरी रेड' और 'वाइन' जैसे गहरे लाल रंग इस साल पार्टियों की जान रहे। यह ट्रेंड इतना वायरल हुआ कि इसे सिर्फ रात की पार्टियों में ही नहीं, बल्कि दिन के कैजुअल लुक के साथ भी खूब पसंद किया गया।
सनस्क्रीन स्टिक
धूप से सुरक्षा भी अब बोरिंग नहीं रही। इस साल 'सनस्क्रीन स्टिक' हर किसी के बैग में नजर आई। क्रीम लगाने के झंझट से दूर, बस एक स्टिक घुमाओ और धूप से सुरक्षा पाओ। यह न केवल सुविधाजनक था, बल्कि इसने लोगों को स्किन केयर के प्रति काफी जागरूक भी किया।
नेचुरल और बिखरी आईब्रो
पतली और एकदम कसी हुई आईब्रो का जमाना अब पुराना हो गया। 2025 में 'नेचुरल' और थोड़ी बिखरी हुई आईब्रो का ट्रेंड छाया रहा। लोगों ने अपनी आईब्रो को धागे से बनवाने के बजाय, उन्हें नेचुरल शेप में रखना और सिर्फ जेल से सेट करना ज्यादा पसंद किया।
बालों में रिबन और फूलों का जोर
हेयर स्टाइल की बात करें तो इस साल 'कोक्वेट एस्थेटिक' का राज रहा। बालों में प्यारे से रिबन, सिल्क के बो और छोटे-छोटे फूलों वाली क्लिप्स ने हर साधारण हेयर स्टाइल को खास बना दिया। चाहे चोटी हो या खुले बाल, एक रंगीन रिबन ने पूरे लुक को बदल दिया।
साल 2025 ने साबित कर दिया कि असली खूबसूरती खुद को स्वीकार करने और नेचुरल दिखने में है। इन 6 ट्रेंड्स ने न केवल हमें सुंदर बनाया, बल्कि हमारा समय और पैसा भी बचाया।
