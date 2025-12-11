Winter Skin Care: सर्द हवाओं में बेजान हो रही त्वचा, Makeup Experts की है ये राय; चेहरा करेगा Glow और बाल दिखेंगे आकर्षक

जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवाओं से बढ़ती ठिठुरन से चेहरे की रंगत के साथ बालों का स्टाइल भी बिगड़ जाता है। इस दौरान रूखी त्वचा, फटे होंठ और बेजान बाल हर महिला की सबसे बड़ी टेंशन बन जाते हैं।

ऐसे में चेहरे की देखभाल के लिए चेहरे पर नमी बनाए रखने का प्रयास करना जरूरी रहता है। साथ ही हेयर स्टाइल न बिगड़े इसके लिए जूड़ा बनाकर केयर कर सकते हैं, जिससे बाल बिखरे नजर नहीं आएंगे।

फैशन आर्टिस्ट स्वाति बताती हैं सबसे पहले बात मेकअप करें तो सर्दी में अधिक फाउंडेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस मौसम में हाइड्रेटिंग टिंटेड माइश्चराइजर या ड्यूई फिनिश वाली बीबी/सीसी क्रीम ही सही रहती है।

इससे न सिर्फ स्किन को नमी मिलती है बल्कि ठंडी हवा में भी चेहरा ताजा और चमकदार दिखाता है। ब्लशर के लिए पीच, रोज़ पिंक या हल्का ब्राउन शेड चुन सकते हैं। ठंड में गालों पर नेचुरल ब्लश लाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं।