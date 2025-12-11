Winter Skin Care: सर्द हवाओं में बेजान हो रही त्वचा, Makeup Experts की है ये राय; चेहरा करेगा Glow और बाल दिखेंगे आकर्षक
जागरण संवाददाता, आगरा। सर्द हवाओं से बढ़ती ठिठुरन से चेहरे की रंगत के साथ बालों का स्टाइल भी बिगड़ जाता है। इस दौरान रूखी त्वचा, फटे होंठ और बेजान बाल हर महिला की सबसे बड़ी टेंशन बन जाते हैं।
ऐसे में चेहरे की देखभाल के लिए चेहरे पर नमी बनाए रखने का प्रयास करना जरूरी रहता है। साथ ही हेयर स्टाइल न बिगड़े इसके लिए जूड़ा बनाकर केयर कर सकते हैं, जिससे बाल बिखरे नजर नहीं आएंगे।
फैशन आर्टिस्ट स्वाति बताती हैं सबसे पहले बात मेकअप करें तो सर्दी में अधिक फाउंडेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस मौसम में हाइड्रेटिंग टिंटेड माइश्चराइजर या ड्यूई फिनिश वाली बीबी/सीसी क्रीम ही सही रहती है।
इससे न सिर्फ स्किन को नमी मिलती है बल्कि ठंडी हवा में भी चेहरा ताजा और चमकदार दिखाता है। ब्लशर के लिए पीच, रोज़ पिंक या हल्का ब्राउन शेड चुन सकते हैं। ठंड में गालों पर नेचुरल ब्लश लाने का इससे बेहतर तरीका कोई नहीं।
आंखों को भारी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भूरा या माव शेडो, ढेर सारा मस्कारा और ब्राउन/कापर लाइनर उचित रहेगा। होंठ फटने से बचाने के लिए पहले लिप बाम की मोटी लेयर लगाया जा सकता है, फिर उसके ऊपर क्रीमी लिपस्टिक। सर्दी में बरगंडी, ब्रिक रेड, प्लम और डीप माव रंग सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं।
वहीं, मेकअप आर्टिस्ट सुगंधा कात्याल कहती हैं सर्दी में जूड़े का जलवा अलग ही है। ठंड में बाल रूखे हो जाते हैं, इसलिए हर बार शैंपू से पहले नारियल या बादाम तेल से अच्छी मालिश जरूरी है।
फिर चाहे सुबह कालेज जाना हो या दोस्तों के साथ घूमना बालों का स्टाइल न बिगड़े इसका ध्यान रखना होता है।
सर्दी के सीजन में दिए गए जुड़े स्टाइल को महिलाएं आजमा सकती हैं:
- - स्लीक हाई बन – साड़ी या अनारकली के साथ अच्छा लगता है।
- मैसी बन – रोजाना कालेज या आफिस के लिए उचित है। इसमें कुछ स्ट्रैंड्स बाहर निकालकर लुक काे आकर्षक बना सकते हैं।
- ब्रेडेड क्राउन बन – शादी-ब्याह या किसी पार्टी के लिए यह ट्राई कर सकतीं हैं।इन सभी के साथ बन विद गजरा या मोती पिन और ट्विस्टेड बन स्टाइल को चुन सकती हैं। यह सर्दी में हैवी गेटअप में लुक को निखारने में मदद करेगा।
