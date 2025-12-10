Language
    वी शांताराम की बायोपिक में इस किरदार के लिए फाइनल हुईं Tamannah Bhatia, सिद्धांत चतुर्वेदी संग जमेगी जोड़ी

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:59 PM (IST)

    रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'धड़क-2' के बाद अब सिद्धांत चतुर्वेदी जल्द ही फिल्मकार वी. शांताराम की बायोपिक में उनका किरदार अदा करते हुए दिखाई देंगे। इस फिल्म ...और पढ़ें

    वी शांताराम की बायोपिक में तमन्ना भाटिया निभाएंगी ये किरदार/ फोटो- Instagram

    जागरण न्यूजनेटवर्क, मुंबई। हाल ही में फिल्मकार वी. शांताराम की बायोपिक की घोषणा हुई है, जिसमें मुख्य भूमिका में सिद्धांत चतुर्वेदी होंगे। धीरे-धीर मेकर्स इस फिल्म के और भी किरदारों पर से पर्दा उठा रहे हैं। सिद्धांत चतुर्वेदी के बाद अब इस फिल्म से तमन्ना भाटिया का भी पहला लुक सामने आ चुका है। 

    वी शांताराम की बायोपिक में तमन्ना भाटिया बहुत ही अहम भूमिका हैं। उनके फिल्म से फर्स्ट लुक को देखकर ही फैंस के चेहरे खिल उठे हैं। मूवी ने तमन्ना भाटिया का क्या किरदार है, नीचे पढ़ें डिटेल्स: 

    बायोपिक से तमन्ना भाटिया का सामने आया पहला लुक

    ‘वी शांताराम’ नामक इस फिल्म में जयश्री की भूमिका अभिनेत्री तमन्ना भाटिया निभाएंगी। निर्माताओं ने मंगलवार को फिल्म से तमन्ना का पहला पोस्टर जारी किया, जिसमें वह गुलाबी नौवारी साड़ी में नजर आ रही हैं। जयश्री हिंदी और मराठी सिनेमा की प्रतिष्ठित अभिनेत्री थीं और वी. शांताराम की दूसरी पत्नी थीं। उन्होंने डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, शकुंतला, चंद्रा राव मोरे और दहेज जैसी यादगार फिल्मों में काम किए। तमन्ना ने इस प्रोजेक्ट को अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी बताया है।

    उन्होंने कहा कि सिनेमा के उस दौर की एक अहम शख्सियत को निभाना उनके लिए सम्मान की बात है। उनके मुताबिक जयश्री की खूबसूरती और गरिमा अद्भुत थी और शांताराम की सिनेमाई दुनिया को समझना एक खास अनुभव रहा।

    मल्टी टैलेंटेड थे वी शांताराम

    वी शांताराम में हिंदी और मराठी सिनेमा में बतौर एक्टर-डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2021 में फिल्म 'सुरेख हरण' से बतौर एक्टर की थी। 1927 में उन्होंने अपनी पहली फिल्म नेताजी पालकर डायरेक्ट की। फिल्म उनके उस ऐतिहासिक सफर को दिखाएगी, जिसमें उन्होंने मूक सिनेमा से लेकर भारतीय सिनेमा के महान रचनाकार बनने तक का सफर तय किया।

    फिल्म वी शांताराम का निर्देशन अभिजीत शिरीष देशपांडे कर रहे हैं। वी. शांताराम ने साल 1929 में प्रभात फिल्म कंपनी और साल 1942 में राजकमल कलामंदिर जैसे दो प्रमुख फिल्म स्टूडियो स्थापित किए। साल 1985 में उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

